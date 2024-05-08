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Лукашенко улетел в Россию

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  • 8.05.2024, 14:48
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Лукашенко улетел в Россию

Год назад поездка в Москву чуть было не стала для него последней.

Лукашенко прибыл в Россию. Сегодня, 8 мая, в Москве состоится саммит глав ЕАЭС, а завтра белорусский диктатор примет участие в параде Победы.

Напомним, год назад Лукашенко стало плохо на параде в Москве.

Лукашенко не смог пройти вместе с Путиным и другими гостями Кремля в Александровский сад, где находится Могила Неизвестного Солдата.

Белорусский диктатор попросил у Путина, чтобы его отвез туда автомобиль. Затем Лукашенко пропал из информационного поля.

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