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BMW презентовали экстремальный спорткар

  • 8.05.2024, 14:54
BMW презентовали экстремальный спорткар
Фото: BMW

Авто способно разогнаться до 302 км/ч.

У BMW M4 2024 появился новый экстремальный вариант CS (Club Sport). Заряженное купе начнут производить с июля и будут продавать по цене от 124 675 долларов. Его подробности раскрыли на официальном сайте BMW.

BMW M4 CS способен развить 302 км/ч
Фото: BMW

Спорткар занимает нишу между стандартным BMW M4 и лимитированным M4 CSL. Он получил такую же 3,0-литровую турбошестерню на 550 л. с., как и CSL. С 8-ступенчатым автоматом разгон до 100 км/ч занимает 3,4 с, а до 200 км/ч — 11,1 с. Максимальная скорость составляет 302 км/ч.

Фото: BMW

Полноприводное купе оснастили спортивным выхлопом, а его ходовую перенастроили. Массу BMW M4 CS снизили на 45 кг за счет карбоновых крыши и капота.

Из карбона также изготовили обвес, зеркала и задний спойлер. Кроме того, купе BMW M4 CS отличается измененной решеткой радиатора и особыми колесными дисками диаметром 19 дюймов спереди и 20 дюймов сзади.

В салоне установили спортивные ковшеобразные сиденья. В отделке использованы карбон и алькантара.

Фото: BMW
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