Самую дорогую квартиру в Минске в апреле продали за полмиллиона долларов

Самую дорогую квартиру в Минске в апреле продали за полмиллиона долларов1
- 8.05.2024, 14:29
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Это рядом с Площадью Победы.
В апреле самую дорогую квартиру в Минске купили за $518 тыс. Это двухуровневый пентхаус на 180 квадратных метров, пишет realt.by.
Его продали с черновой отделкой. Квартира расположена на восьмом и девятом этажах элитного клубного дома на улице Захарова, 29а, рядом с переулком Броневым, неподалеку от площади Победы.
Высота потолков в квартире — около трех метров.
Самая дорогая проданная квартира в Минске в марте обошлась в $350 тыс. Это дом элитного жилого комплекса «Аквамарин» рядом с Национальной библиотекой.