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Самую дорогую квартиру в Минске в апреле продали за полмиллиона долларов

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  • 8.05.2024, 14:29
  • 1,118
Самую дорогую квартиру в Минске в апреле продали за полмиллиона долларов

Это рядом с Площадью Победы.

В апреле самую дорогую квартиру в Минске купили за $518 тыс. Это двухуровневый пентхаус на 180 квадратных метров, пишет realt.by.

Его продали с черновой отделкой. Квартира расположена на восьмом и девятом этажах элитного клубного дома на улице Захарова, 29а, рядом с переулком Броневым, неподалеку от площади Победы.

Высота потолков в квартире — около трех метров.

Самая дорогая проданная квартира в Минске в марте обошлась в $350 тыс. Это дом элитного жилого комплекса «Аквамарин» рядом с Национальной библиотекой.

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