Самую дорогую квартиру в Минске в апреле продали за полмиллиона долларов 1 8.05.2024, 14:29

1,118

Это рядом с Площадью Победы.

В апреле самую дорогую квартиру в Минске купили за $518 тыс. Это двухуровневый пентхаус на 180 квадратных метров, пишет realt.by.

Его продали с черновой отделкой. Квартира расположена на восьмом и девятом этажах элитного клубного дома на улице Захарова, 29а, рядом с переулком Броневым, неподалеку от площади Победы.

Высота потолков в квартире — около трех метров.

Самая дорогая проданная квартира в Минске в марте обошлась в $350 тыс. Это дом элитного жилого комплекса «Аквамарин» рядом с Национальной библиотекой.