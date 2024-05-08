И вот просыпается Медведев 2 Сергей Романов, planeta.press

8.05.2024, 14:50

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Давненько не было таких истерик.

Есть такая русская примета: терпишь поражения – сдувай пыль с ядерных пугалок.

Понеслись обещания мировой катастрофы. Медведев прерывает пребывание в зоне запоя и отправляется угрожать миру «ядеркой». Да, он аватар Владимира Путина. Прилично пьющий и от того озвучивающий самые безумные идеи диктатора, у которого на носу была очередная инаугурация.

Давненько у нас не было ядерных истерик. А тут грянуло в рамках одного безумного – под стать Путину – дня. Тот распорядился провести учения с использованием тактического ядерного оружия. Точная дата маневров не называется. Держим на столе. Весь мир в труху – но потом, как говорилось в культовом фильме о мытарствах российской армии.

Выходит заявление из МИД РФ. Там тоже пьющий персонаж – Мария Захарова.

Угрозы прямого удара по тем странам, которые поставляют Украине оружие. Вот буквально по каждой европейской столице.

Интернет-пространство все стерпит. В случае чего, можно ссылаться на классическое русское «бес попутал». Хотя в том, что суд в Гааге примет подобный «аргумент», есть определенные сомнения.

И вот просыпается Дмитрий Медведев. Тот «ареал» угроз несколько сужает и обещает ядерный апокалипсис Великобритании.

Только и Путин, и Медведев – те еще трусы. Нынешний глава Кремля уже грозил миру ядерной е…й в обращении по поводу начала «спецоперации». Красная линия – «вмешательство в конфликт». А то, говорит президент, будут «такие последствия, с какими вы еще никогда не сталкивались».

Но красные линии Путина, как известно, существуют только для того чтобы их отодвигать. А хозяин Кремля постоянно делал каминг аут по поводу того, как он трусливо любит блефовать.

Россия аннексировала новую порцию территорий Украины, внесла их в свою тысячу раз изнасилованную конституцию – и вот тут начинается самое интересное.

За попыткой аннексии грянуло объявление «частичной» мобилизации. Тогда хозяин Кремля грозился применить «ядерку» в случае, если ВСУ начнут освобождать те регионы, которые Россия записала себе в основной закон.

Еще и добавил, что «это не блеф». Лиман Донецкой области пробыл «российским» меньше суток. Но на кнопку так никто и не нажал. Путин соврал – какая новость.

По оценкам наблюдателей подобная волна ядерного «возбуждения» – примерно сороковая с начала «спецоперации». Что поделать, отдельным бедолагам приходится вести и такую статистику.

От того российская власть стала объектом прекрасного дипломатического троллинга со стороны прогрессивной мировой общественности. То Макрон анонсирует отправку войск в Украину, то к нему присоединяется лидер меньшинства в Палате представителей Конгресса США.

Судя по выкрикам недовольных, троллинг перед мирным саммитом в Швейцарии вышел на редкость удачным.

Вишенка на торте – американские заявления по поводу анонсированных российских учений. Буквально – корректировать поведение своих ядерных сил не будем. И приготовлений вражеских сил не видим. В переводе на уж совсем человеческий: «имели мы вас ввиду». Потому что Путин все равно соврет. А в Госдепе употребят дипломатическое выражение «блеф».

Сергей Романов, planeta.press