Foreign Affairs: Удары украинских дронов по российским НПЗ заменили санкции Запада 8.05.2024, 14:42

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Один из крупнейших в мире производителей нефти сейчас импортирует бензин.

Украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам сейчас делают то, чего не смог добиться режим санкций Запада. Один из крупнейших в мире производителей нефти сейчас импортирует бензин.

Об этом сообщает Foreign Affairs.

Как отмечает в материале, всего с октября Украина нанесла как минимум 20 ударов по российским НПЗ. Представители украинских служб безопасности заявили, что целью атак является прекращение поставок топлива российским военным и сокращение доходов от экспорта, которые Кремль использует для финансирования своих военных действий.

К концу марта Украина уничтожила около 14% российских нефтеперерабатывающих мощностей и вынудила российское правительство ввести шестимесячный запрет на экспорт бензина.

Однако администрация президента Джо Байдена раскритиковала эти атаки. В феврале вице-президент Камала Харрис призвала президента Украины Владимира Зеленского воздержаться от атак на российские нефтеперерабатывающие заводы, опасаясь, что эти удары приведут к росту мировых цен на нефть.

Министр обороны Ллойд Остин в середине апреля предупредил сенатский комитет по вооруженным силам, что «атаки могут иметь побочный эффект с точки зрения глобальной энергетической ситуации».

Однако критика Вашингтона неуместна, пишет издание: атаки НПЗ не окажут того эффекта на мировые энергетические рынки, которого опасаются официальные лица США. Эти удары снижают способность России превращать свою нефть в нефтепродукты; они не влияют на объем нефти, которую страна может добыть или экспортировать. Фактически, с меньшими внутренними нефтеперерабатывающими мощностями Россия будет вынуждена экспортировать больше своей сырой нефти, а не меньше, что приведет к снижению, а не росту мировых цен.

Действительно, российские компании уже начали продавать больше сырой нефти за границу. Пока они ограничиваются российскими НПЗ, атаки вряд ли приведут к повышению цен на нефть для западных потребителей.

Тем не менее, они все еще могут причинить боль внутри России, где цены на нефтепродукты, такие как бензин и дизельное топливо, начали расти. Эти удары достигают тех самых целей, которые западные партнеры Украины поставили перед собой, но в значительной степени не смогли достичь посредством санкций и ограничения цен на российскую нефть: ослабить финансовые и логистические возможности России вести войну, одновременно ограничивая более широкий ущерб мировой экономике.

«Киев должен одерживать победы там, где это возможно, а кампания по уничтожению российских нефтеперерабатывающих мощностей приносит Украине выгоду с ограниченным риском», - говорится в материале.

Целевые удары

До сих пор Украина концентрировала свои атаки на российских нефтеперерабатывающих заводах, а не на нефтяных месторождениях или инфраструктуре экспорта сырой нефти. Это различие важно. После того, как нефть добывается из скважины, она транспортируется по трубопроводам и другой инфраструктуре на нефтеперерабатывающие заводы, где преобразуется в продукты для распределения конечным потребителям.

В 2023 году Россия будет добывать около 10,1 млн баррелей нефти в день. Из этого около 50% было экспортировано на нефтеперерабатывающие заводы за рубежом, а оставшиеся 50% процентов перерабатывались внутри страны, создавая такие продукты, как бензин, дизельное топливо, авиационное топливо и химическое сырье. Половина этих продуктов нефтепереработки потреблялась внутри страны, а значительная часть направлялась на топливо российской военной машины.

Россия также продает нефтепродукты за границу - в 2023 году на эту страну приходилось около десяти процентов мирового морского экспорта, - но большинство западных стран уже прекратили импортировать очищенное российское топливо. Основными направлениями для российских нефтепродуктов являются Турция, Китай и Бразилия, хотя Россия также продает топливо Северной Корее в нарушение санкций ООН в обмен на боеприпасы.

Украинские удары нанесли существенный удар по нефтеперерабатывающим мощностям России - до 900 тысяч баррелей в день. Ремонт будет медленным и дорогим, отчасти потому, что нефтеперерабатывающие заводы, где нефть перегоняется на составные части, представляют собой огромные и сложные части оборудования, на проектирование и строительство которых уходят годы, а отчасти потому, что западные санкции затрудняют доступ российских фирм.

Возможности нефтехранилищ России ограничены. Поэтому, когда нефтеперерабатывающий завод разрушен или поврежден, добытая сырая нефть не может быть просто складирована для последующего использования. В результате у российских производителей остается только два варианта: увеличить экспорт сырой нефти или закрыть скважины и сократить добычу.

Оба варианта болезненны для России, но увеличение экспорта менее болезненно, чем сокращение добычи. Россия может продавать свою нефть только избранным странам, включая Китай, Индию и Турцию, чьи предприятия оборудованы для использования определенных сортов нефти, добываемых в России. Таким образом, эти страны имеют рычаги воздействия на Россию, позволяющие покупать продукцию по ценам ниже рыночных.

Если Россия решит закрыть скважины вместо увеличения экспорта, мировая цена на нефть действительно вырастет – администрация Байдена стремится избежать этого результата. Но тогда Россия столкнется с еще более резким ростом стоимости нефтепродуктов, а снижение экспортных доходов смягчит этот удар. Поэтому неудивительно, когда в марте первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин предположил, что Москва выберет первый вариант и направит больше сырой нефти на экспорт.

Данные последних месяцев подтверждают, что, как и ожидалось, Россия экспортирует больше сырой нефти, в то время как ее экспорт очищенного топлива достиг почти исторического минимума. За последнюю неделю апреля Москва экспортировала чуть более 712 тысяч тонн дизельного топлива и газойля, что меньше, чем более 844 тысяч тонн за ту же неделю в 2023 году.

Однако ежемесячный экспорт сырой нефти увеличился на 9% с февраля по март, достигнув своего самого высокий уровень за девять месяцев и третий по величине с тех пор, как в декабре 2022 года вступили в силу западные санкции в отношении российской сырой нефти. Удары не оказали заметного влияния на международные цены на сырую нефть, которые оставались стабильными до конца марта.