В Минске 52-летняя безбилетница избила контролера 2 8.05.2024, 14:39

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Чем это для нее закончилось?

В Минске судили 52-летнюю женщину, которая применила насилие к контролеру общественного транспорта.

В тот день в автобусе у нее не был оплачен проезд, сообщает агентство «Минск-Новости».

Контролеры попросили минчанку выйти на ближайшей остановке. Она так и сделала, но сообщить свои данные для оформления протокола об административном правонарушении отказалась.

Затем женщина попыталась уйти, но работница «Минсктранса» стала удерживать ее за шлейку сумки: нужно было дождаться приезда сотрудников милиции.

В попытке освободиться злоумышленница ударила ее несколько раз в область предплечья, а после собиралась убежать. Но контролеры не планировали отпускать нарушительницу, да и ее противоправные действия запечатлели видеорегистраторы.

В отношении минчанки возбуждено уголовное дело. Женщина, которая работает заведующей магазином и ранее не привлекалась к уголовной ответственности, полностью признала вину и раскаялась в содеянном.

Ей назначено наказание в виде года исправительных работ с удержанием в доход государства 25% из зарплаты по основному месту работы. Также обвиняемая должна выплатить потерпевшей 300 рублей в качестве компенсации морального вреда.