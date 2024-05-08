Белорус купил инструкцию к бензопиле за 1700 рублей 3 8.05.2024, 14:13

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В чем подвох?

Сотрудники милиции задержали 37-летнего иностранца по подозрению в мошеннических действиях. Гость республики под видом товара продал белорусу всего лишь «этикетку» от него. Как так вышло, рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Выяснилось, что накануне фигурант предложил случайному прохожему, которого заметил из окна авто, недорого купить строительные инструменты.

Он объяснил, что якобы улетает из страны и не может взять всю технику в ручную кладь, поэтому вынужден ее продать.

Мужчина согласился и заплатил продавцу более 1700 рублей. Однако вместо инструментов (бензопилы, сварочного аппарата и прочего) незнакомец отдал ему документы на них – гарантийный талон, инструкцию. А сам быстренько скрылся.

Однако убежать далеко не успел. Сотрудники столичного уголовного розыска вместе с коллегами из ГАИ Гомеля задержали нечестного дельца на пути в соседнюю страну.

Ранее мужчина не имел проблем с законом, но теперь стал фигурантом уголовного дела за мошенничество.