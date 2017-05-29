Макрон - Путину: Russia Today - орган лживой пропаганды 2 29.05.2017, 20:01

Фото: vesti.ru

Президент Франции жестко прошелся по российским пропагандистским СМИ.

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным, назвал телеканал Russia Today и информационное агентство Sputnik «органами лживой пропаганды», сообщает «Медуза».

Макрон высказался по поводу работы Russia Today и Sputnik, отвечая на вопрос корреспондента RT France (французской службы Russia Today), которая сообщила, что у российских журналистов были «определенные сложности» с получением доступа к предвыборному штабу Макрона во время избирательной кампании во Франции.

«Если кто-то распространяет клевету, то это уже не журналисты. Russia Today и Sputnik распространяли ложную информацию и клевету», — заявил Макрон. Он отметил, что сотрудники этих СМИ «вели себя как органы влияния», а не как журналисты.

Макрон заверил, что собирается «иметь образцовые отношения с журналистами, если они журналисты».