Ученые попытались представить мир будущего к 2040 году 5 29.05.2017, 21:11

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При этом они полностью отдают себе отчет в том, что могут недооценить масштабность человеческого прогресса.

К 2040 году популяция человечества наконец-то перестанет расти, достигнув отметки в 9 миллиардов человек. Попутно с этим Индия превратится в одно из самых могущественных государств мира, уступая только США. Глобальное потепление приведет к тому, что значительные территории Евразии и Африки станут полностью недоступными для проживания вследствие отсутствия воды и запредельно высоких температур, пишет telegraf.com.ua.

Время от времени будут вспыхивать голодные бунты, сносящие локальные правительства. Одновременно с этим будет идти технологический прогресс. Это выразится в том, что к сети будет подключено 170 миллиардов устройств, призванных обеспечивать нужды каждого землянина. При этом телевидение полностью умрет. Вместо него придут интерактивные онлайн-технологии, заточенные под уникальные интересы каждого пользователя.

Человечество наконец-то освоит термоядерный синтез, параллельно с этим научившись переносить сознание человека на физические носители информации, что станет началом единения мира машин и человечества и беспрецедентного развития глобального искусственного интеллекта. Япония сможет построить первый в мире космический лифт. Правда, какова будет его высота, пока трудно представить. Земляне наладят полеты на Луну, к спутнику Сатурна отправят миссию по изучению объекта касательно пригодности к жизни, а Марс будет уже заселен первыми колонизаторами и разделен на сферы влияниями между самыми могущественными корпорациями.