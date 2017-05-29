Российские пограничники не пустили черногорского депутата в Беларусь 1 29.05.2017, 21:23

5,434

Миодрага Вуковича объявили «персоной нон грата» в России.

Министерство иностранных дел Черногории обвинила Россию в нарушении «базовых международных норм и дипломатических правил» в связи с инцидентом с черногорском политиком Миодрагом Вуковичем, которому в ночь на понедельник не позволили сделать пересадку в московском аэропорту Домодедово, передает «Радыё Свабода».

Вукович - депутат парламента Черногории от правительственной партии - направлялся в Минск транзитом через Москву, однако российские пограничники в Домодедово не разрешили ему покинуть транзитную зону аэропорта, чтобы сесть на самолет в столицу Беларуси. Ему сообщили, что он является в России «персона нон грата». Проведя ночь в Домодедово, Вукович вернулся в Черногорию. Он заявил, что был задержан по политическим причинам.

Пресс-секретарь иностранных дел Беларуси Дмитрий Мирончик вечером 29 мая сказал, что пока не располагает информацией об инциденте. По его словам, Вукович мог лететь в Минск по приглашению национального собрания Беларуси.

Отношения между Россией и Черногорией значительно ухудшились после того, как Черногория приняла решение вступить в NATO. Ожидается, что она станет полноправным членом альянса уже в июне. Власти Черногории обвиняют Россию во вмешательстве во внутренние дела, в том числе причастности к подготовке попытки государственного переворота в прошлом году.