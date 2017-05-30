Синоптики: Завтра будет до +28 градусов 30.05.2017, 14:47

Фото: charter97.org/Иван Межуй

В Беларуси 31 мая ожидаются грозы.

В среду будет облачно с прояснениями. Ночью по западу, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, в некоторых районах грозы.

Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с, порывы - до 14 м/с, днем местами порывы могут достигнуть 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 8-14, по западу до 16 градусов. Днем воздух прогреется до 19-25 градусов, по югу до 28 тепла, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.