Порошенко: Мы больше не станем отмечать 9 мая по московскому сценарию 7 9.05.2017, 14:30

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Кремлю не удастся и дальше спекулировать на чувствах людей.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что День победы над нацизмом во Второй мировой войне в Украине не будут отмечать по московскому сценарию, и назвал придуманную в Москве акцию Бессмертный полк спекуляцией на чувствах людей, сообщает пресс-служба президента Украины.

Об этом глава украинского государства заявил на церемонии принесения военной присяги новобранцами президентского полка и 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

«Мы категорически отвергаем попытку Москвы использовать победу над нацизмом во Второй мировой войне для удовлетворения ее реваншистских, имперских и экспансионистских нужд. Вторая мировая война закончилась 72 года назад, а Кремль все еще рвется командовать Украиной, как будто четырьмя украинскими фронтами», - заявил Порошенко.

Он напомнил, что сегодня в Москве во время акции Бессмертный полк ее участники пообещали нести портреты российских боевиков, которые убивали украинцев в Донбассе. «Вот это и есть настоящий символ так называемой дружбы. Дружбы в больших и лукавых кавычках», - добавил президент Украины.

«И акция Бессмертный полк - образец изящной политической спекуляции на чувствах людей. Хотелось бы, чтобы это услышали и те украинцы, которые поверили в искренность ее организаторов. В Москве придумали ее на самом деле не для того, чтобы почтить память защитников, а для того, чтобы российской экспансии в соседние страны помогали не только живые», - подчеркнул он.