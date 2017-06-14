Стало известно, как будет выглядеть памятник Мулявину в Минске 6 14.06.2017, 7:59

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Фото: dioedup/instagram

Памятник легендарному музыканту установят возле Филармонии в сентябре этого года.

Лидеру культового вокально-инструментального ансамбля «Песняры» Владимиру Мулявину наконец поставят памятник в Минске. Переговоры о памятнике шли с 2006 года – как говорится, не прошло и 10 лет. А, нет, прошло, пишет kyky.org.

Мулявина запечатлеют в одном из сценических костюмов и с гитарой в руках. Скульптуру авторства Александра Кострюкова хотят установить ко Дню города в сентябре.

Костюков представляет себе Мулявина «доброжелательным, скромным, тихим, неразговорчивым гением», – пишет «СБ». Вероятно, именно поэтому «скромному» музыканту выделили участок во дворе за зданием Филармонии – вероятно, на площадке перед Филармонией очень мало свободного места.