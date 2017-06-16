Белорус спрыгнул в Москве с моста напротив Кремля 4 16.06.2017, 8:59

33-летнего гражданина Беларуси удалось спасти.

В Москве гражданин Беларуси спрыгнул с Большого каменного моста, который находится напротив Кремля. Происшествие случилось вечером 15 июня, пишет газета «Вечерняя Москва».

Спасли 33-летнего белоруса сотрудники поисково-спасательной станции «Крымский Мост». Представители Московской городской поисково-спасательной службы доставили мужчину на станцию.

Для спасенного белоруса вызвали «скорую медицинскую помощь».