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Борис Желиба: За крупными торговыми сетями стоят белорусские олигархи

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  • 17.06.2017, 11:36

Отсутствия честной конкуренции бьет в первую очередь по кошелькам простых граждан.

Отечественные производители пожаловались на проблемы с доступом на полки крупных магазинов. В частности, в Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) такие жалобы поступили от ОАО «Красный пищевик», ГП «Сладкая страна», ИЧУПП «Смак», ОАО «Лидахлебопродукт».

В связи с этим в министерстве прошло совещание с участием госорганов, представителей поставщиков и торговых сетей. Заместитель министра Ирина Наркевич заверила, что будут подготовлены рекомендации о предоставлении информации об условиях доступа товаров в торговые сети.

Получат ли белорусские производители самые лучшие места на полках? Эксперты ответили на этот вопрос изданию «Завтра твоей страны».

Маргелов: Выбор должен делать магазин

-- Все равно кто-то будет обижен, считает сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства, владелец продовольственных магазинов Виктор Маргелов. -- Рынку надо критерии определять: чей товар, в каком объеме и на какой полке выкладывать.

По его словам, ассортимент белорусских производителей как минимум в три раза превышает объемы полок.

-- Товар должен показать, что он имеет потенциал для высоких продаж. В противном случае его снимут с полки. В любом случае выбор должен делать магазин, -- подчеркивает бизнесмен.

Лидер предпринимателей принимал участие в упомянутом совещании, и полагает, что даже, если МАРТ потребует более прозрачного поведения, торговые сети могут опубликовать на своих сайтах требования, но делать будут по-своему.

-- Сегодня нужно сбалансировать деятельность: понизить прибыльность крупных сетей и повысить ее за счет малых магазинов. В противном случае мы останемся без них. В некоторых районах Минска (Фрунзенском, Московском) это уже произошло. Там остались 2-3 крупные торговые сети, и люди выбирают между магазинами Евроопта. По сути, выбора у них нет, -- подчеркивает Виктор Маргелов.

Желиба: За крупными торговыми сетями стоят белорусские олигархи

Доктор экономических наук Борис Желиба отмечает, что в Беларуси постоянно идет неравная борьба между крупными сетями и остальными торговыми предприятиями.

-- У меня такое впечатление, что за крупными торговыми сетями стоят белорусские олигархи. Государство -- на стороне этих олигархов, -- предполагает профессор.

Он считает, что в первую очередь надо учитывать интересы тех, кто создает материальные блага.

-- Получается, торговые сети диктуют свою волю производителям, навязывают им заниженные цены, по которым они продают товар, чтобы обеспечить себе бонусы. Антимонопольный орган должен регулировать торговое пространство, чтобы была нормальная конкуренция, -- считает экономист.

По его мнению, в Беларуси ущемляется торговый сектор, который не относится к сетям.

-- В Минске планируют убирать лотки с овощами и фруктами. Я считаю, что это делается под влиянием торговых сетей, чтобы сузить выбор населения. Для них была бы идиллия, если останутся «Простор», «Корона» и больше ничего, -- говорит профессор.

Он напоминает, что у Министерства торговли и антимонопольного регулирования есть административные рычаги, которые надо задействовать на защиту средней и мелкой торговли.

-- Нужно, чтобы места под солнцем хватило всем, -- заключает Борис Желиба.


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