Пациенты реанимации в Орше из-за визита министра вынуждены были дышать краской 9 19.06.2017, 9:36

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Фото: tut.by

Некоторые из оршанцев находились на искусственной вентиляции легких.

Обычное дело когда перед визитом должностных лиц принимающая сторона начинает срочно наводить порядок в своих подразделениях: убирают, красят, скрывают недостатки.

Не переусердствуют ли некоторые хозяева с этими срочными ремонтами?

Вот такое письмо прислала в адрес редакции orsha.eu читательница:

- Уважаемая редакция сайта. Хотелось бы вынести на обсуждение следующую ситуацию: 16.06.2017 в городской больнице №2 г. Орша (район льнокомбината) для встречи представителя Министерства здравоохранения в отделении реанимации идет полным ходом покраска дверей, полов и др. участков отделения. При этом тяжело больные люди, в т.ч. на искусственная вентиляции легких, вдыхают все это. Посещали сегодня маму на 15 минут, вышли с головной болью. Что же это такое происходит?

Наводят марафеты с особой тщательностью к приездам Лукашенко: то асфальт моют, то листья пылесосом собирают. И даже запускают фонтан, который не работал.