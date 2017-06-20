Названы 10 лучших продуктов для работы мозга 2 20.06.2017, 15:51

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Чтобы помочь мозгу справиться с нагрузками, необходимо правильно питаться.

Определенные продукты способны улучшить реакцию, память, а также помогают сконцентрироваться. Издание womanway.online назвало 10 самых полезных продуктов, которые поспособствуют полноценной работе мозга.

Лосось и семга

Большинство видов морской рыбы содержат жирные полинасыщенные кислоты Омега-3, которые так важны для улучшения мозговой деятельности. Но рекордсменами среди них являются семга и лосось. Они также являются ценными продуктами для мозга еще и потому, что в их состав входит высококачественный белок, а вредные соли ртути, которые есть во всех морепродуктах, практически отсутствуют.

Цельнозерновые продукты

Как и весь организм, мозг нуждается в энергии. Стимулировать работу мозга поможет глюкоза, которая содержится в цельнозерновых продуктах. Особенно полезны продукты с низким гликемическим индексом, поскольку они выделяют глюкозу в кровь медленно, а значит, поддерживают производительность работы мозга в течение всего дня.

Черника

Черника является очень полезным продуктом для работы всего организма, в том числе и для работы мозга. Высокое содержание антиоксидантов и витаминов успокаивает нервную систему и помогает в борьбе с кратковременной потерей памяти.

Виноград

Антоцианы и кверцетин, которые содержатся в достаточном количестве в красном и фиолетовом сорте винограда, также способны улучшить память. Такими же свойствами обладает красное виноградное вино. Но употребление большого количества такого вещества дает обратный эффект.

Яблоки

Антиоксиданты, которые находятся в яблоках, помогают сосредоточиться и предотвращают потерю памяти. Благодаря этим полезным веществам, кровяные сосуды становятся более эластичными и не образуют тромбы, а следовательно предотвращают от атеросклероза.

Грецкие орехи

Орехи и семена благотворно влияют на работу мозга. Но больше всего диетологи рекомендуют употреблять в пищу грецкие орехи. Это потому что они являются лидерами по содержанию витамина Е, который влияет на память. Грецкие орехи также наполнены жирными кислотами Омега-3, которые помогают бороться с депрессией и улучшают настроение.

Чечевица

В чечевице содержится большое количество аминокислот, которые способствуют ускорению обменных процессов внутри клеток мозга, тем самым увеличивая скорость мышления и обеспечивая ясность ума.

Яйца

Такой низкокалорийный продукт, как яйца, насыщен большим количеством веществ, которые чрезвычайно полезны для работы мозга. Витамины, белки и жиры этого продукта благотворно влияют на нервные импульсы, что помогает сосредоточиться.

Кофе

Зерна кофе переполнены антиоксидантами, витаминами и аминокислотами, которые обеспечивают плодотворную работу мозга. Кофеин стимулирует все обменные процессы в организме, в том числе и в клетках мозга, и способствует сосредоточенности и улучшению памяти.

Темный шоколад

Темный шоколад, благодаря высокому содержанию какао-бобов, способен не только поднимать настроение, но и очень питателен для мозга. В какао находится такой важный антиоксидант, как флавонол, который улучшает приток крови к мозгу.