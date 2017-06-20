Шанс для Франции и Европы Андерс Аслунд, project-syndicate.org

20.06.2017, 19:30

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Андерс Аслунд

Личная победа Макрона и внушительная победа его партии «Вперед, Республика!» предоставили Франции прекрасную возможность.

Месяц назад Эммануэль Макрон достал из избирательной шляпы пресловутого кролика. Вопреки всем обстоятельствам, независимый центрист стал французским президентом с впечатляющим результатом, обогнав правую популистку Марин Ле Пен и одержав победу над старой гвардией местного истеблишмента. Теперь для своего нового трюка Макрон, похоже, обеспечил подавляющее большинство в Национальном собрании.

Но станет ли этот политический новичок кем-то большим, чем просто волшебник избирательных кампаний, зависит от успеха или провала экономической программы, которую примет его правительство.

Несомненно, триумф Макрон успокоил друзей Франции и объединенной Европы. В первые дни его президентства, французская общественность также поддерживает его. Согласно недавним опросам рейтинг одобрения нового главы государства составляет 62%. Но эта феерия может быстро испариться, поэтому Макрону следует капитализировать свой мандат путем проведения реформ в фискальной политике, налогообложении, образовании и рынке труда. И это лишь часть сфер, требующих перемен.

Самыми насущными проблемами Франции являются слабый экономический рост и создание недостаточного количества рабочих мест. За последние 12 лет, ВВП страны увеличивался лишь на 1% в год – это меньше среднестатистических показателей в ЕС. Ну а уровень безработицы составляет чуть больше 10%. Только в пяти странах Евросоюза — Хорватии, Италии, Испании, Греции и на Кипре,— более высокий уровень безработицы. Именно поэтому в течение своего первого пятилетнего срока Макрон должен сосредоточиться на повышении роста ВВП Франции хотя бы до 2% в год и сокращении безработицы до уровня ниже 6%. И чтобы добиться этого, нужно уделить внимание тем сферам, в которых Франция отстает от других стран ЕС.

Отчасти проблема безработицы связана со скрытыми расходами. У Франции один из самых высоких уровней почасовой оплаты труда в ЕС, поэтому на работу нанимают не слишком уж активно, что вполне логично.

С развитием социального неравенства многие французы справедливо обеспокоены тем, что труд облагается налогом гораздо больше, чем доход от прироста капитала. Действительно, во Франции налоги на заработную плату составляют 19% от ВВП, что значительно превышает средний показатель по ЕС (13%). Это особенно вредный налог, потому что от него страдают только работодатели. Поэтому Макрон должен снизить его в первую очередь.

Кроме того, у Франции остаются самые высокие в Евросоюзе государственные расходы – 57% от ВВП, в то время как средний показатель составляет 47%. Это излишнее бремя, заметно тормозящее экономический рост. Правительству следует работать над сокращением этих расходов (в частности, над раздутыми программами социальной защиты), по крайней мере, на один процентный пункт в год.

Корпоративные налоги — еще одна сфера, где уже давно назревали реформы. При ставке в 33% у Франции остается один из самых высоких корпоративных налогов на прибыль в Европе. Но ее доходы от этих налогов составляют 2,6% от ВВП и соответствуют среднему показателю ЕС. Франция может позволить себе снизить ставку налога на прибыль до 25%, как предложил Макрон, не теряя при этом значительных налоговых поступлений.

Франция является европейским аутсайдером практически по всем фискальным показателям (наряду с Финляндией и Бельгией). И учитывая, что Франция так и не сумела воспользоваться преимуществами мягкой политикой, Макрон должен найти консенсус между сокращением налогов и расходами. Действительно, снижение фискального бремени на экономику станет ключом к тому, чтобы изменить существующее положение вещей.

Но Франции необходимы и более сложные структурные реформы, самой актуальной является либерализация и упрощение трудового законодательства страны, усложняющего сейчас наем и увольнение работников. Наиболее уязвимыми чаще всего являются те, кто наименее интегрирован в экономику, особенно молодежь и иммигранты. Большинство европейских стран сталкивается с этой проблемой, но уровень безработицы среди французской молодежи составляет 26%, что значительно выше, чем средний показатель по ЕС – 19,6%. Для минимизации или даже предотвращения забастовок и протестов, упрощение трудового кодекса обязательно стоит обсудить с социальными партнерами.

И наконец, в особом внимании нуждается система образования Франции. ОЭСР дает французским старшеклассникам лишь среднюю оценку среди развитых стран мира. У Франции, как и у многих других европейских стран, есть масса возможностей для улучшения процесса подготовки молодых людей к выходу на рынок труда.

С французскими университетами дела обстоят еще хуже. Согласно Times Higher Education Supplement, который оценивает университеты со всего мира, лучший университет Франции, École Normale Supérieure, занимает лишь 66 место в мире. Без реформы высшего образования Франция не может даже близко конкурировать с британскими и американскими институтами.

Французское правительство, конечно, может проводить все эти реформы в одностороннем порядке, без вмешательства Евросоюза. Но ЕС мог бы помочь экономике Франции путем продвижения различных рынков. Свободная торговля услугами является одной из первоначальных четырех свобод ЕС. Однако, сегодня, единый рынок услуг работает плохо. Франция может остаться в выигрыше от дальнейшей либерализации на внутреннем рынке услуг. А цифровой рынок ЕС — это настоящее золотое дно, поджидающего своего победителя, хотя участие Франции удивительно скромное. Расширение доступа к венчурному капиталу, который облегчит либерализацию финансовых услуг, может также помочь Франции.

Личная победа Макрона и внушительная победа его партии «Вперед, Республика!», предоставили Франции прекрасную возможность. Но учитывая цель и масштаб необходимых реформ, политический медовый месяц президента будет коротким. Он должен быстро показать результаты, иначе его магия очень скоро подведет его, и французские избиратели заставят его исчезнуть.

Андерс Аслунд, project-syndicate.org (перевод – nv.ua)