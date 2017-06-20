Скандал в Боровлянах: Жители коттеджей у леса против вырубки под строительство школы и садика

Скандал в Боровлянах: Жители коттеджей у леса против вырубки под строительство школы и садика3
- 20.06.2017, 20:46
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О том, что Боровляны ждут изменения, не все местные знают и сегодня.
Тем временем уже больше двух недель идет общественное обсуждение проекта: «Генеральный план пос. Лесной и д. Боровляны Минского района (корректировка)». Выглядит это так: в сельсовете висит план застройки, в приемной — обычная школьная тетрадь, где линейки заклеены надписью «Журнал для замечаний и предложений по проекту». В ней большая часть записей от жителей квартала в границах улиц Детской — Жемчужной — Строителей. Люди просят об одном: не вырубать лес ради строительства школы и детского сада, пишет tut.by.
В 4-м Детском переулке в 10 часов утра было шумно: там собрались жители близлежащих улиц, чтобы решить, что делать в сложившейся ситуации. А ситуация такая: если генплан утвердят, то на месте пяти гектаров леса появятся детский сад и школа, а тихие улицы Подлесную и Опытную расширят до четырехполосной дороги (на плане новая улица пока обозначена как Проектируемая № 3).
Грядущим изменениям местные жители коттеджного поселка отнюдь не рады, хотя и признают, что дороги у них в плохом состоянии. Вспоминают, как пятнадцать лет назад они переплачивали за участки именно потому, что те расположены у леса.
— Даже постановка вопроса чиновниками смутила, — говорит эмоционально Светлана Владимировна, которая пришла на встречу в рабочем комбинезоне. — Мол, буржуи, понастроили тут частных домов и ничего нам не надо. Какие мы буржуи? Многие продавали квартиры в Минске, чтобы уехать жить за город, где тихо, зелено и спокойно. А потом дома строили по десять лет. И сами ухаживаем за своими участками. Вот хожу с косой, газон стригу. Чем мы заслужили это неуважение? Считаем, что местные власти занимаются рейдерским захватом земли, в частности леса. Потому что под благим предлогом строительства садика и школы, пытаются освоить участок под многоквартирное жилье.
Жители слушали Светлану Владимировну и одобрительно кивали. Многие подтверждали, что переезжали в Боровляны из минских квартир жить на природу. А получается, что попали в ловушку.
— Мы понимаем, что в Боровлянах не хватает инфраструктуры. На очереди в детский сад стоит две тысячи детей. И нашим детям, внукам нужны и садики, и школы. Но не такой ценой! Зачем вырубать ради этого лес? Сразу за лесом — поле, пусть там и строят! — говорил активист и местный житель Вадим Трефиловский.
Его поддерживает местный житель Александр Волошин. Говорит, что сельсовет даже не оповестил людей о том, что со 2-го июня идет общественное обсуждение проекта. Люди узнали об этом лишь тогда, когда возле леса и Детских переулков (их четыре) начали ходить топографы из «Минскпроекта».
— Вырубка леса — это нарушение прав жителей всего поселка, — говорил Александр Волошин. — Помню, когда мы строили свои дома, каждое дерево старались сохранить. Вот вы пройдитесь по Жемчужной, посмотрите, как там жители строили свои дома — все деревья, которые можно было не рубить, стоят на месте! И ведь так можно и с этим лесом поступить, зачем же весь вырубать, зачем его вообще трогать? Идемте, покажем вам, где можно построить детский сад и школу.
По пути журналисты зашли и на Жемчужную улицу, где хозяева коттеджей действительно не тронули деревья, что росли на их участках.
Дальше пошли на поле, где, по мнению жителей, можно строить детсад и школу.
— Раньше (теперь не уверены) это поле принадлежало БАТУ. Его студенты тут практиковались водить комбайны, что-то тут сажали. Теперь уже студентов лет пять здесь не видели, — рассказывали местные. — А вон по тому краю леса, и его ведь тоже вырубят, пойдет проектируемая дорога в сторону московской трассы. Но кому она нужна, эта дорога? Пусть лучше приведут в порядок те, что уже есть.
Общественное обсуждение проекта «Генеральный план пос. Лесной и д. Боровляны Минского района (корректировка)» пройдет до 26 июня. По словам местных жителей, пару дней назад об этом знали человек двадцать, сегодня — около ста.
— Сейчас мы готовим обращение к местным властям, собираем подписи, — рассказал Вадим Трефиловский. — Завтра в 16.00 ждем у сельисполкома тех, кто хотел бы к нам присоединиться и отстоять лес. За последние десять лет Боровляны сильно изменились, становятся больше похожи на город, хотя по документам все еще деревня. И мне кажется, что большинство жителей хотят сохранить статус деревни.
«Строить будем, Боровлянам не хватает садов, школ и дорог»
Председатель Боровлянского сельисполкома Жанна Воробей отказалась от комментариев. Правда, со словами «скажи им пару предложений, и хватит с них» отправила вместо себя заместителя — Сергея Кондрашина.
Поскольку Сергея Анатольевича хотели услышать не только мы, но и местные жители, двумя фразами он все же не ограничился. Он рассказал, что презентации проекта не было и не планируется. Жители могут сами посмотреть план и оставить замечания в той самой школьной тетрадке, о которой уже упоминалось.
— А почему вы никого не предупредили, что будет это обсуждение? — возмущались люди.
— Предупреждали, — реагировал Сергей Кондрашин.
— Как?
— Объявление было вывешено на сайте borovljany.by, по всем торговым центрам, на стенде возле сельисполкома, в районной газете «Пристоличье». Нужно читать районную прессу, — настаивал Сергей Анатольевич.
Он попытался успокоить людей и рассказал, что когда делается генплан, просчитываются все нормативы и делать выводы о том, что что-то где-то незаконно, нельзя.
— Боровлянам нужны и дорога, которая обозначена в проекте как Проектируемая № 3, и объекты социальной инфраструктуры, в частности садики и школы, — говорил Сергей Кондрашин. — Мы зажаты в двух направлениях: с одной стороны Прилепским национальным заказником, с другой — республиканской трассой. Концепция развития деревни Боровляны — поселок Лесной — дорога, которая свяжет Валерьяново — Боровляны — Королев Стан. Также будут развязки вдоль населенного пункта, с выходом на Заславль — Колодищи.
Еще одна проблема — нехватка детских садов и школ в Боровлянах, поселке Лесном, Опытном и Лесковке, население которых составляет 52 тысячи человек. В садики — большие очереди, школы перегружены. Планируем построить семь детских садов и четыре школы. Первая будет строиться в Лесковке рядом с детским садом. Все новые школы и садики в основном будут растянуты вдоль улицы Проектируемой 3, которая идет на Королев Стан и в Валерьяново с другой стороны. Это будет прямая трасса, которой всем не хватает.