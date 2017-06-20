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Минское «Динамо» объявило о расставании с тремя иностранными тренерами

  • 20.06.2017, 21:27
Крэйг Вудкрофт

Тренера ассистировали в прошлом сезоне Крэйгу Вудкрофту.

Минское «Динамо» объявило о расставании с тремя иностранными тренерами, ассистировавшими в прошлом сезоне Крэйгу Вудкрофту, пишет tut.by.

Клуб решил расстаться с канадцами Робом Дэвисоном и Роном Паско, а также шведским специалистом по физподготовке Кристианом Скарфагеном.

Предполагается, что Крэйгу Вудкрофту будут ассистировать представители белорусского тренерского цеха.


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