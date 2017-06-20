Минское «Динамо» объявило о расставании с тремя иностранными тренерами
- 20.06.2017, 21:27
Тренера ассистировали в прошлом сезоне Крэйгу Вудкрофту.
Минское «Динамо» объявило о расставании с тремя иностранными тренерами, ассистировавшими в прошлом сезоне Крэйгу Вудкрофту, пишет tut.by.
Клуб решил расстаться с канадцами Робом Дэвисоном и Роном Паско, а также шведским специалистом по физподготовке Кристианом Скарфагеном.
Предполагается, что Крэйгу Вудкрофту будут ассистировать представители белорусского тренерского цеха.