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Виктория Азаренко не успела доиграть свой первый после возвращения матч

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  • 20.06.2017, 22:34

Возвращение известной спортсменки в тур после родов приходится на первый раунд травяного турнира на Мальорке.

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко не успела доиграть свой первый после рождения ребенка матч.

Ее встреча против японки Рисы Одзаки на турнире в Мальорке был перенесен из-за наступления темноты при счете 6:3, 4:6, 4:5. Подавать на сет в среду будет японка, пишет tut.by.

Возвращение Азаренко в тур после родов приходится на первый раунд травяного турнира на Мальорке (призовой фонд — $ 226,750 тыс.). Он стартовал 18 июня.

Участие в соревнованиях на Мальорке Азаренко рассматривает как подготовку к Уимблдонскому турниру, который стартует 3 июля.

Виктория Азаренко стала мамой 20 декабря 2016 года. Новорожденный появился на свет в Соединенных Штатах Америки и получил имя Лео Александр.


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