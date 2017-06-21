Сегодня Виктору Цою исполнилось бы 55 лет 6 21.06.2017, 9:41

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Как легендарный музыкант стал еще и кинозвездой.

21 июня Виктору Цою исполнилось бы 55 лет. В связи с этой годовщиной «Газета.Ru» вспоминает, в каких фильмах снимался легендарный музыкант и лидер группы «Кино».

Он погиб в 1990-м, когда ему было всего 28, при этом успев прославиться на всю страну и породить «киноманию», которую можно сравнить разве что с аналогичным культом The Beatles. Еще он успел записать девять альбомов (включая «Черный альбом», доделанный и вышедший уже после его смерти). Он был настоящим, полноценным кумиром: и в нем самом, и в мало отличимом от него лирическом герое песен «Кино» узнала себя вся страна — по крайней мере, та ее часть, которой на тот момент не исполнилось 40.

Славой и статусом он тяготился, о чем неоднократно говорил в интервью. При этом вряд ли думал о кинокарьере, и, несмотря на весьма обширную для музыканта фильмографию, в игровой картине снялся как полноценный артист лишь однажды — да и эта роль была следствием дружбы с режиссером Рашидом Нугмановым. Но героем лент он становился не раз — в основном своем качестве, как один из самых ярких представителей ленинградского рок-клуба и лидер группы «Кино». К юбилею музыканта «Газета.Ru» вспоминает, в каких фильмах можно увидеть Виктора Цоя.

«Йя-Хха» (1986)

Режиссер Рашид Нугманов

Фильмография Виктора Цоя началась с 30-минутной короткометражки — учебной работы студентов ВГИКа. Сюжета у картины нет, кроме того, из-за недостатка средств черно-белый фильм так и остался незаконченным, но именно в нем едва ли не впервые на экране появились главные лица ленинградской рок-тусовки — группа «Алиса», Майк Науменко и группа «Зоопарк», Борис Гребенщиков. И, конечно, Виктор Цой, работавший в то время в ставшей впоследствии знаменитой котельной «Камчатка» и спевший для фильма песню «Дальше действовать будем мы». Рашид Нугманов (он учился на курсе Сергея Соловьева) после окончания вуза продолжил сотрудничество с Цоем.

«Конец каникул» (1986)

Режиссер Сергей Лысенко

Еще одна студенческая работа — но на этот раз дипломная и посвященная Цою и «Кино» целиком. 20-минутная документалка выпускника режиссерского факультета Киевского института театрального искусства Сергея Лысенко — это четыре клипа на песни «Закрой за мной дверь», «Попробуй спеть вместе со мной», «Дальше действовать будем мы» и «Раньше в твоих глазах зажигались костры». Причем в картине использовались ранние варианты композиций — для альбома «Группа крови» три из них будут переделаны, а «Раньше в твоих глазах зажигались костры» так и не выйдет на пластинке до появления в 2002 году сборника «Кино» в кино».

«Рок» (1987), «Последний герой» (1992)

Режиссер Алексей Учитель

Постер к фильму «Рок» Алексея Учителя, 1987 год

К 1987 году Алексей Учитель уже лет десять — после выпуска из ВГИКа — снимал документальные фильмы о советской действительности. И пройти мимо ленинградской рок-тусовки он просто не смог — правда, попасть в нее оказалось не самым легким делом. Но Учителю это удалось — и в результате вышла первая полноценная документалка о музыкальной жизни Ленинграда второй середины 80-х. Борис Гребенщиков, Виктор Цой, Олег Гаркуша, Юрий Шевчук, группы «Аквариум», «АВИА», «АукцЫон», «ДДТ» и, разумеется, группа «Кино». «Рок» был несомненным успехом Учителя — настолько, что в 1991-м он дал основанной им студии такое же название (кинокомпания, кстати, существует до сих пор). После съемок «Рока» осталось множество не вошедших в фильм материалов, и когда Цой погиб, Учитель предложил Рашиду Нугманову собрать новый фильм — уже об одном герое питерского рока. Но тот отказался, и Учитель сам сделал «Последнего героя».

«Асса» (1987)

Режиссер Сергей Соловьев

Кадр из фильма «Игла» (1988)

В этом фильме-манифесте, снятом Сергеем Соловьевым, Виктор Цой выступает самым парадоксальным образом: появляется в самой последней сцене — его героя, Виктора Цоя, берут артистом в ялтинский ресторан вместо главного героя. «Вы пользуетесь отчаянным положением администрации ресторана», — слышит его герой и, не дослушав, идет на сцену. Где исполняет песню «Перемен», ставшую, вероятно, самой знаковой для русского рока 80-х. Сцену, в которой группу «Кино» приветствуют горящими спичками, снимали целый день в Зеленом театре в московском Парке Горького, причем значительную часть времени режиссеру приходилось тратить на препирательства с пожарной охраной.

«Игла» (1988)

Режиссер Рашид Нугманов

Группа «Кино» выступает на фестивале «Асса» в честь выхода одноименного фильма. Москва, 1988 год

Вершина кинокарьеры лидера «Кино» — главная роль в шедевральной картине Рашида Нугманова (см. «Йах-ха»). Его персонаж по имени Моро приезжает проведать подругу в некий условный среднеазиатский город после смерти отца и обнаруживает, что под покровом благополучной жизни профессорской дочки скрывается беда — девушку посадили на наркотики (веществами ее снабжает герой Петра Мамонова). Моро в порядке терапии тащит девушку в пустынное место, чтобы она «переломалась», а параллельно пытается наказать местную мафию, сросшуюся с милицией.

Фильм, в кратком пересказе вызывающий ассоциации с советской чернухой, на самом деле снят в совершенно завораживающей манере, заставляющей сравнить «Иглу» с вышедшими в тот же год «Днями затмения» Александра Сокурова или даже с «Твин Пикс» Дэвида Линча. В ней государство разговаривает с гражданами своей окраины голосами из телевизоров и радиоприемников, а пустыня и ее обитатели выглядят поэтичнее любого среднерусского пейзажа. Отдельного упоминания стоит актерская игра Цоя — Нугманов одним из первых доказал, что для хорошей постановки актеру необязательно иметь образование и послужной список, достаточно быть самим собой.