Славная история белорусских морпехов 1 Игорь Мельников warspot.ru

21.06.2017, 10:43

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Накануне 1939 года Пинская речная флотилия должна была сдерживать удар Сталина.

В межвоенное двадцатилетие речная флотилия ВМФ Польши, базировавшаяся в Пинске, играла важную роль не только в жизни западнобелорусского региона, но и в стратегических планах польского генштаба. На протяжении 20–30-х годов Варшава ожидала удара со стороны Советского Союза – в этом случае Пинская речная флотилия должна была участвовать в защите восточных воеводств Второй Речи Посполитой. Однако в 1939 году война пришла с запада, и планы пришлось пересматривать…

Речная флотилия на Припяти была создана 19 апреля 1919 года, когда командование Войска Польского приняло решение организовать патруль в составе трех катеров. Уже в июле 1919 года патруль принял участие в бою с большевистскими катерами у местечка Городище. Позднее части польской армии при поддержке военных судов осуществили удачный десант, позволивший выбить врага из Лунинца. В марте 1920 года флотилия участвовала в боях под Мозырем и наступлении на Киев – так, польские корабли удачно атаковали красных под Чернобылем. Однако после того как большевики начали продвижение на запад и захватили междуречье Припяти, польским экипажам пришлось затопить свои корабли и отступить. Возрождение флотилии началось после заключения Рижского мирного договора в марте 1921 года, а в 1922 году главной базой флотилии стал Пинск – здесь были построены комендатура военного порта, казармы, склады и ангары.

На защите восточных воеводств

Согласно планам польского генштаба, в случае войны с восточным соседом речной флот должен был вести маневренную оборону рек, протекавших в районах, пограничных с СССР. В этом случае польским судам пришлось бы не только противостоять советской Днепровской флотилии, но и прикрывать свою пехоту, оказывая ей артиллерийскую поддержку. Кроме того, Пинской флотилии предписывалась организация десантов на участках, наиболее опасных с точки зрения прорыва вражеских войск. В 1937 году в одном из польских военных журналов отмечалось: «Дивизион речных мониторов выглядит грозно. Когда наша пехота увидит эти грозные машины, она никогда не отступит со своих позиций».

В обязанности Пинской флотилии также входила охрана переправ и защита гражданских речных транспортных средств. Однако польские стратеги не учли того, что в условиях превосходства противника в воздухе (в сентябре 1939 года советская авиация будет полностью господствовать в небе северо-восточной Польши) эффективность действий польской флотилии значительно снизится.

Монитор Пинской флотилии на Полесье, 30-е годы. Фото из архива автора

Предполагалось, что в случае войны командование Пинской флотилии выставит против врага около полусотни боевых судов и 2200 человек личного состава, что было сравнимо с усиленным полком пехоты или танковой частью средней мощности. В соответствии с оборонительным планом «Восток» 1-й дивизион, усиленный канонерскими лодками, должен был занять наиболее отдаленные пограничные районы, а 2-й дивизион с приданными ему десантными и техническими подразделениями – занять позиции в устьях рек Лань и Горынь. В свою очередь, 3-й дивизион оставался в резерве. Штаб флотилии находился в Пинске.

В 30-е годы главной силой флотилии были 6 мониторов, вооруженных 100-мм гаубицами и 75-мм пушками, 3 канонерских лодки, 2 корабля ПВО и 2 патрульных катера. Кроме того, на вооружении пинских моряков состояли 7 тральщиков, отвечавшие за постановку минных заграждений. С 1927 года командующим Пинской флотилией был выпускник Петербургского морского корпуса командор Витольд Заянчковский. Благодаря этому талантливому офицеру «Пинский флот» удалось значительно модернизировать.

Война стучится в двери

Весна 1939 года была сырой и теплой, что повлекло за собой рост заболеваемости малярией среди матросов и офицеров Пинской флотилии. Польские военные власти направляли в болотистые районы самолеты, которые рассыпали химикаты против насекомых. 24 марта 1939 года в Пинский порт прибыли 200 новых резервистов. Приказом Командования ВМФ Польши все отпуска личного состава были отменены, морякам приказали забрать личные вещи на корабли. В полную боевую готовность были приведены минно-заградительные и химические суда, взводы связи и все портовые службы. На кораблях пополнили запасы питьевой воды, провианта и боекомплект.

Моряки Пинской флотилии. Пинск, 30-е годы. Фото из архива автора

25 марта 1939 года часть судов (бронекатера и тральщики) были направлены на границу с СССР в район реки Припять. Однако вскоре пинским морякам дали команду «Отбой» – Польша готовилась к войне на западе, а северо-восточные воеводства были объявлены тыловыми. В апреле две группы судов Пинской флотилии были переброшены по железной дороге (из Пинска в Модлин), а также по воде (через Королевский канал, Буг и Нарев) на Вислу. Позже в Гдыню и на Хель из Пинска отправилась и часть опытных морских артиллеристов. Во время Сентябрьской кампании 1939 года эти корабли и их экипажи будут героически сражаться против нацистов.

За несколько месяцев до начала Второй мировой войны командование Пинской речной флотилии попыталось усилить ее противовоздушную оборону, но из-за отсутствия должного финансирования реализовать эти планы не удалось. 12–13 июня 1939 года все три дивизиона флотилии приняли участие в учениях, в ходе которых польские моряки оттачивали стрельбу по целям, расположенным на берегах рек. До августа 1939 года в составе Пинской флотилии имелось 40 боевых и 50 вспомогательных судов. В августе, после проведения всеобщей мобилизации, польские военные власти реквизировали еще 10 гражданских судов.

В состав 1-го дивизиона под командованием капитана Мечислава Серкучевского входили: корабль ПВО «Генерал Сикорский», 2 монитора («Краков» и «Вильно»), 3 канонерки, 5 бронекатеров и 2 баржи. Во 2-й дивизион, которым командовал подпоручик Стефан Каминский, вошли: корабль ПВО «Гетман Ходкевич», 2 монитора («Городище» и «Варшава»), 4 бронекатера и 1 баржа. 3-м дивизионом командовал капитан Бронислав Бончак. В состав этой группы входили: командирский корабль «Генерал Шептицкий», мониторы «Пинск» и «Торунь», 4 бронекатера, 2 катера связи и 1 баржа. Минно-газовый отряд под командованием капитана Нарцисса Малушинского состоял из одного корабля и семи тральщиков. В распоряжении командования флотилии находился штабной корабль «Адмирал Серпинек», а также санитарный корабль «Генерал Соснковский».

Мониторы Пинской флотилии, 30-е годы. Фото из архива автора

Резервисты, прибывшие в расположение гарнизона в конце августа 1939 года, проходили ускоренные курсы и направлялись на корабли. Кроме того, командование флотилии начало формирование подразделений морской пехоты (два батальона), которые предполагалось использовать для десантирования с кораблей. 28 августа 1939 года часть судов флотилии, находившаяся в районе Воланских Мостов, перебазировалась в район Пинска.

И все-таки война…

Находясь в тыловых районах, основная часть Пинской речной флотилии не могла принять участия в боях начальной фазы Сентябрьской кампании 1939 года против войск нацистской Германии. В связи с этим главной задачей для полесских моряков оставалась защита восточных рубежей Второй Речи Посполитой. В случае агрессии со стороны Советского Союза (в соответствии с прежними планами) корабли должны были «закрыть» реки и прикрывать своей артиллерией польскую пехоту. Для осуществления этого замысла в составе флотилии был сформирован отряд, главной задачей которого стала блокада Припяти (с помощью мин и артиллерийского огня). Кроме этого, пинским морякам было приказано координировать свои действия с пограничниками польского Корпуса охраны пограничья (далее – КОП) из батальонов «Давид-Городок» и «Сенкевичи» для предотвращения деятельности советских диверсионных отрядов на приграничных мостах и переправах.

1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу. Польские моряки, дежурившие на восточных границах, с удивлением увидели, что на сопредельной территории советские власти вывесили белые полотнища в знак того, что СССР придерживается политики нейтралитета по отношению к польско-германской войне. Однако через несколько дней флаги исчезли, и на границе вновь стало неспокойно. Кроме планового дежурства, корабли Пинской флотилии осуществляли маневры на полесских реках, при этом командирам судов было приказано соблюдать тишину в эфире. 8 сентября самолеты Люфтваффе впервые атаковали польские корабли. Ответным огнем моряки корабля «Гетман Ходкевич» сбили три вражеских бомбардировщика.

Бескозырка матроса монитора «Вильно» Пинской флотилии. Фото из архива автора

10 сентября командир бригады КОП «Полесье» Тадеуш Ружицкий-Колодейчик настоятельно попросил Заянчковского во избежание провокаций отвести корабли флотилии подальше от польско-советского кордона. Напряжение на восточных рубежах Второй Речи Посполитой возрастало, и пограничники это чувствовали. В тот же день польские корабли отошли от границы на 5 км. 13 сентября пинские моряки получили приказ занять позиции на Пине и Королевском канале и организовать там оборону. Через два дня флотилия перешла под командование генерала Франтишка Клееберга.

На защиту района «Янов» (железнодорожный мост на Пине) должны были выступить два бронекатера, вооруженные 40-мм пушками. Участок «Городище» (возле моста через Ясельду) планировалось защищать с участием монитора «Вильно», двух канонерских лодок и двух бронекатеров. На дежурство в район деревни Особовичи неподалеку от Бреста был направлен монитор «Краков», канонерка и два бронекатера. Воланские Мосты должны были взять под защиту мониторы «Варшава» и «Городище», а также корабль ПВО «Генерал Сикорский» и санитарный корабль «Генерал Соснковский».

Задачу по охране трассы Лахва–Давид-Городок получили мониторы «Пинск» и «Торунь». Два батальона морской пехоты готовились к обороне на западе от Пинска, а артиллерийскую поддержку им обеспечивал «Генерал Шептицкий» (пушки этого корабля простреливали Брестское шоссе). С польско-советской границы также были отозваны моторные лодки пограничных патрулей.

В связи с обмелением рек монитор «Вильно» так и не смог дойти до района «Городище». На участок «Особовичи» польские корабли пришли в полном составе, хотя и с опозданием. В район Воланских Мостов не дошел монитор «Варшава» (он попал на мель и позднее был затоплен). Остальные корабли из этой группы добрались до места назначения и приняли под охрану переправы через полесские реки.

«Белоруссия родная, Украина золотая»

17 сентября 1939 года Красная Армия перешла границу Польши. Части Войска Польского, находившиеся на территории восточных воеводств Второй Речи Посполитой, были дезориентированы приказом главнокомандующего маршала Эдварда Рыдз-Смиглы: «С Советами в бой не вступать». Вместе с пехотой, танками и самолетами советско-польскую границу перешла Днепровская военная флотилия ВМФ РККА (6 речных мониторов, 8 канонерских лодок, а также бронекатера, тральщики и суда обеспечения). Информация о советской агрессии дошла до Пинска только в 11 часов дня. Штаб Пинской флотилии пытался срочно наладить связь со всеми своими судами, но время для маневра было потеряно. Не получив указаний от маршала Рыдз-Смиглы, генерал Клееберг приказал морякам затопить свои суда и сойти на берег. Командор Витольд Заянчковский издал боевой приказ №1, в котором, в частности, отмечалось:

«Подразделения советских войск атаковали КОП. Экипажи кораблей речной флотилии после оставления своих судов должны направляться в юго-западном направлении».

Моряк Пинской флотилии с родными, начало 30-х годов. Фото из архива автора

Моряки, которые внезапно стали пехотинцами, должны были концентрироваться к югу от Воланских Мостов и подчиниться командиру бригады КОП «Полесье» полковнику Тадеушу Ружицкому-Колодейчику. Им раздали пехотное обмундирование, которое имелось на складах, при этом позволив оставить некоторые элементы морской формы, а также военно-морские эмблемы. В тот же день военные власти Пинска начали реквизировать для нужд армии весь автомобильный и гужевой транспорт, имевшийся в городе. 17 сентября в 13 часов на Пинск совершили налет самолеты с красными звездами на крыльях. В результате атаки было уничтожено несколько жилых домов на улице Брестской, среди местных жителей были раненые и погибшие, несколько бомб взорвалось в районе железнодорожного вокзала. За пару часов до этого над городом появился немецкий бомбардировщик, который был атакован польской ПВО и поспешил ретироваться.

Конец пинских кораблей

17 сентября неподалёку от деревни Нырча был затоплен монитор «Пинск», который незадолго до этого сел на мель. Вечером того же дня на дно пошел «Торунь» – его команду взяли на борт два бронекатера, которые вскоре были атакованы советскими самолетами. Огнем из пулеметов поляки отбили воздушную атаку, однако двигаться далее было невозможно, и возле деревни Стахово оба катера были затоплены, а моряки направились в Камень-Каширский. После получения приказа «с Советами в бой не вступать» поляки затопили и штабное судно «Адмирал Серпинек». 18 сентября команда монитора «Вильно» сошла на берег у деревни Особовичи и взорвала свой корабль.

Корабли Пинской флотилии, 30-е годы. Фото из архива автора

Часть канонерок флотилии должна была перейти в район Пинска и прикрывать отход польских частей, однако, двигаясь к устью реки Ясельда, они попали на мель. Постепенно все корабли Пинской флотилии на участках «Янов», «Воланские Мосты» и других были затоплены. Последним на дно пошел монитор «Краков». 19 сентября 1939 года он направился в сторону Королевского канала с целью пробиться к Бресту, однако в связи с тем, что русло реки там было перегорожено взорванным мостом, 21 сентября командир корабля принял решение о его затоплении.

Из флота в пехоту

18 сентября 1939 года два батальона морской пехоты направились из Пинска в сторону деревни Большое Морочно, по мере движения к этому отряду присоединялись другие подразделения моряков. 20 сентября Пинск оставили военнослужащие комендатуры порта и личный состав базы снабжения. Польские части отходили в район Воланских Мостов – кроме моряков Пинской флотилии, там находились пограничники КОП из батальонов «Клецк», «Людвиково», «Сенкевичи». 19 сентября здесь произошел бой между подразделениями Красной Армии, пытавшимися захватить переправу, и польскими бронекатерами, охранявшими ее. На исходе 20 сентября в Пинск ворвались танки 29-й танковой бригады Красной Армии под командованием Семена Кривошеина. Польские моряки взорвали мост через Пину вместе с двумя советскими танками, преследовавшими отходящие подразделения Войска Польского. По воспоминаниям жителей города, уничтоженная техника еще долго лежала на берегу реки.

Парадная бескозырка моряка Пинской флотилии. Фото из архива автора

К 22 сентября 1939 года основным пунктом концентрации моряков Пинской флотилии стал Камень-Каширский – по разным данным, здесь находились 41 офицер, 1422 младших офицера и матроса, вооруженных 16 ручными пулеметами, 20 крупнокалиберными пулеметами и 1 431 карабином. Генерал Клееберг, взявший на себя командование всеми польскими частями, позволил уроженцам Полесья вернуться домой – этой возможностью воспользовались всего 50 человек. Остальные моряки вместе с другими подразделениями Войска Польского двинулись на запад на помощь окруженной Варшаве.

В это время колонны польских войск подвергались постоянным атакам советской авиации – некоторые налеты продолжались более часа. 23 сентября, после нескольких боев с советскими диверсантами, пинские моряки вошли в село Качин неподалеку от Камень-Каширского. Здесь им выплатили жалованье за два месяца, а оставшиеся деньги (почти 820 000 злотых) закопали в ближайшем лесу. 25 сентября в состав отряда моряков Пинской флотилии влилось около 300 человек-резервистов из подразделений, сформированных в начале войны. 27 сентября «пинчане» форсировали Западный Буг – во время переправы их атаковали части советской 29-й танковой бригады, в бою погибли 55 польских моряков. В местечке Влодава все подразделения Пинской флотилии были сведены в 3-й батальон (командир – подпоручик Стефан Каминский) 182-го резервного полка 60-й дивизии пехоты.

Трагедия в Мокранах

На соединение с основными частями Пинской флотилии в сторону Влодавы шел и батальон морской пехоты (экипажи кораблей 2-го и 3-го дивизионов) под командованием капитана Бронислава Бончака. 23 сентября пинские моряки вместе с подразделениями КОП двигались в сторону Камень-Каширского. Пограничники обогнали моряков на четыре километра и к вечеру были на месте назначения, а вот «морпехи» приняли решение остановиться на постой в одном из лесных массивов. 25 сентября этот отряд разделился на две части, одна из которых под командованием капитана Бончака двинулась на Брест, вторая – в сторону Ковеля.

Наградной знак Пинской флотилии, 1925 год. Фото из архива автора

На следующий день в районе деревни Тур первая из этих групп попала в засаду, организованную 2-м батальоном 32-й танковой бригады Красной Армии. Капитан Бончак пытался убедить советских офицеров пропустить польских моряков за Буг, но все его попытки были напрасными. Оказавшись в окружении, польские военные приняли решение сдаться. В Малорите офицеров отделили от матросов и в сопровождении «народных милиционеров» из состава местного населения повели в сторону Мокран. 26 сентября 1939 года местные активисты расстреляли там 18 старших и младших офицеров Пинской речной флотилии.

Погибнуть или сдаться

Сформированный во Влодаве батальон морской пехоты вел кровопролитные бои с частями Красной Армии в районе Пуховой Горы и Яблони – советские войска стремились окружить Отдельную оперативную группу «Полесье». В результате успешно проведенной атаки матросам из Пинска удалось взять значительное количество трофеев и пленных. 30 сентября «морпехам» пришлось сойтись в смертельной схватке с советской кавалерией под Милановом. В результате 60 красноармейцев были взяты в плен, польскими трофеями стали 11 пулеметов и противотанковая пушка. Наконец, 2–5 октября 1939 года пинские моряки героически сражались против частей вермахта под Волей-Гуловской и Коцком. После этих боев соединение польских войск под командованием генерала Франтишка Клееберга, а вместе с ним и батальон морской пехоты было вынуждено капитулировать из-за отсутствия боеприпасов – так завершилась сентябрьская одиссея Пинской речной флотилии.

Будучи отлично подготовленной к войне на территории Западной Беларуси, в начале Второй мировой войны Пинская речная флотилия оказалась в тылу основных боевых действий – «главные» сражения шли на западе. Вместе с тем пинские мониторы и катера до определенного момента обеспечивали прикрытие переправ и других стратегических объектов на территории северо-восточных воеводств Польши. После 17 сентября 1939 года ситуация для моряков катастрофически изменилась, и сдержать советские войска они не могли. Впрочем, несмотря на то, что пинским морякам пришлось вести боевые действия против двух несравнимо более сильных врагов – немецкого вермахта и Красной Армии – они с честью выдержали это жестокое испытание.

Игорь Мельников warspot.ru