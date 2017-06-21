Восстания в СССР Андрей Илларионов

21.06.2017, 12:58

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Андрей Илларионов

Фото: RFE/RL

Восстания в советской империи происходили гораздо чаще, чем в предыдущие периоды российской истории, а число их участников огромно.

В последнее время разговор как-то все чаще заходит не просто о гражданском сопротивлении в России, а о силовом гражданском сопротивлении. Одним из самых очевидных примеров действий такого рода является феномен под названием «восстание».

С одной стороны, даже в нынешних российских вузах, кажется, не боятся регулярно говорить об одном из наиболее естественных прав человека – праве на восстание против криминальной власти. Более того, каждый российский гражданин – как минимум из школьной программы – должен быть знаком с деталями т.н. Октябрьского восстания 1917 г. Последнее, как известно, является, так сказать, родовой купелью не только более чем 70-летнего советского режима, но и в большой степени режима нынешнего, какой, в свою очередь, не только не разорвал родовую пуповину, связывающую его со своим предшественником, но даже и сильно укрепил ее в последние годы.

С другой стороны, российские граждане, кажется, несопоставимо лучше информированы как о вышеупомянутом Октябрьском восстании, так и о других восстаниях, предшествовавших Октябрьскому, – о восстаниях С.Разина и Е.Пугачева, И.Болотникова и К.Булавина, на крейсере «Потемкин» и в Свеаборгской крепости, Стрелецком бунте и восстании декабристов, даже о польских и чеченских, башкирских и среднеазиатских восстаниях, даже о восстаниях, известных под названием «Первое Земское ополчение 1611 г.» и «Второе Земское ополчение 1612 г.», нежели о восстаниях, последовавших за Октябрьским переворотом (за очевидным исключением Тамбовского и Кронштадтского восстаний), то есть, например, о восстаниях Ижевско-Воткинском и Западно-Сибирском, Вешенском и Вилочном, Чапанном и Слуцком, Кубанском и Таймырском, алтайских и казахских, чеченских и якутских, ямальских и колымских, Воркутинском и Усть-Усинском, Норильском и Кенгирском, на крейсере «Калинин» и эсминце «Сторожевом».

Поэтому нижеследующий список восстаний (увы, неполный и безусловно подлежащий уточнениям, исправлениям, дополнениям) призван прежде всего напомнить о важнейшей части не только отдаленной, но и совсем недавней истории нашей многострадальной родины.

Следует упомянуть несколько правил, по которым те или иные события были включены или же не включены в указанный список:

- восстание – это массовая силовая акция, направленная против существующей власти, проводимой ею политики, ее органов, ее представителей;

- для признания восстанием в массовом выступлении должен присутствовать силовой элемент – применение оружия, часто (но не всегда) сопровождаемое жертвами – либо со стороны повстанцев, либо со стороны карателей, либо с обеих сторон;

- мирные выступления (митинги, демонстрации) – какими бы массовыми они ни были, независимо от их целей, в список не включались;

- восстание (выступление) должно быть относительно массовым;

- локальные силовые акции против власти, ее органов и представителей, иногда называемые официальными властями террористическими актами, были включены в список лишь в качестве упоминания их общего числа в отдельные годы;

- восстание направлено непосредственно против властей и/или проводимой ими политики; силовые акции, в том числе массовые, не направленные против власти, их органов, представителей, проводимой ими политики (например, беспорядки, драки, грабежи) в список не включались;

- межэтнические конфликты, не включавшие в качестве своих участников представителей «государствообразующей нации» (русских), например, ингушско-осетинский, абхазо-грузинский, армяно-азербайджанский, в список не включались;

- межэтнические конфликты, включавшие в качестве своих участников представителей «государствообразующей нации» (русских), например, якутско-русский, ненецко-русский, литовско-русский, чеченско-русский, узбекско-русский, таджикско-русский, были включены в список;

- восстания, происходившие во время Гражданской войны 1918-20 гг. и Второй мировой войны 1939-1945 гг. в районах боевых действий и на территориях, прилегавших к театрам военных действий, в список, как правило, не включались;

- в список также не включались силовые акции, проводившиеся гражданами недавно оккупированных стран – Балтии и Польши в ее восточной части (на территории Западной Украины и Западной Беларуси), т.е. «лесными братьями», членами повстанческих группировок ОУН-УПА, а также участниками т.н. «басмаческого движения» после ликвидации коммунистическими властями автономии Кокандского ханства, а также независимости Хивинского ханства и Бухарского эмирата на террритории Средней Азии и Казахстана.

Тема восстаний безусловно заслуживает детального обсуждения. Сейчас же отметим лишь несколько самых очевидных наблюдений из приведенного выше (подчеркнем еще раз, неполного) списка.

- Восстаний в СССР было много; они происходили гораздо чаще, чем в предыдущие периоды российской истории; число их участников огромно; по сути дела это была (продолжается?) Столетняя гражданская война в России – между античеловеческой властью и народом.

- Некоторые периоды последнего столетия – первая половина 1920-х годов, 1928-32 гг, 1940-е гг. – это по сути дела беспрерывная практически тотальная народная война против коммунистической власти и охранявшей ее госбезопасности.

- Все послеоктябрьские восстания были жесточайшим образом подавлены властями; жестокость подавления восстаний коммунистами и ОГПУ/НКВД/КГБ на порядок превышала жестокость подавления восстаний, например, в Российской империи, хотя и последняя, в свою очередь, воспринималась европейцами вполне варварской;

- Сама Столетняя гражданская война в России и гибель в ней миллионов и десятков миллионов наших сограждан – это чудовищная трагедия нашего народа.

- Массовость участия населения в восстаниях в большой степени зависит от наличия оружия на руках у населения; систематическое изъятие коммунистическими властями и политической полицией оружия у граждан страны обусловило последовательное их политическое, экономическое, личное порабощение.

- В очередной раз подтверждаются старинные максимы:

свободный человек – это вооруженный человек;

право на ношение оружия – это неотъемлемое естественное право свободного человека.

- Наконец, последнее: успех восстания при тоталитарном (и, очевидно, жестко авторитарном) режиме определяется не столько на поле боя, сколько в головах лидеров режима, против которого направлено восстание, – насколько эти лидеры готовы к изменению своей политики и своего поведения в виду как мирного, так и вооруженного сопротивления самим себе. Относительный успех восстаний заключенных концлагерей ГУЛАГа 1953-54 гг. (приведших в конечном счете к ликвидации ГУЛАГа) был обусловлен прежде всего тем, что в Кремле к этому времени находился уже не Сталин, готовый отправлять и отправлявший на тот свет неограниченное число своих сограждан, а другие лица, в головах которых откровенно рабовладельческий строй воспринимался в качестве уже очевидного анахронизма.

Андрей Илларионов