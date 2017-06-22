Белорус Евгений Кармильчик вышел в полуфинал и гарантировал себе медаль ЧЕ по боксу 22.06.2017, 8:33

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Фото с сайта oblsport.grodno.by

В последнем раунде схватки Евгений Кармильчик нокаутировал атлета из Турции Мухаммета Унлу.

Белорус Евгений Кармильчик вышел в полуфинал чемпионата Европы по боксу в Харькове и гарантировал себе медаль соревнований, сообщает БелТА.

В четвертый день турнира белорусский спортсмен (весовая категория - 49 кг) выиграл поединок у армянина Артура Ованесяна раздельным решением судей и обеспечил себе лицензию на чемпионат мира по боксу в Гамбурге.

Вчера в последнем раунде схватки Евгений Кармильчик нокаутировал атлета из Турции Мухаммета Унлу и вышел в полуфинал чемпионата. Таким образом белорус при любом исходе поединка в 1/2 финала гарантировал себе награду.

Согласно правилам соревнований, поединок за третье место не проводится, оба атлета получают бронзовые награды.

Чемпионат Европы по боксу в Харькове завершится 24 июня. За право ступить на пьедестал почета сражаются около 200 атлетов из 40 стран. Мировое первенство пройдет с 25 августа по 3 сентября в немецком Гамбурге.