Клоуны на три буквы Анатолий Санотенко, «Бобруйский курьер»

22.06.2017, 15:15

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Трудитесь, трудитесь, «сталинские соколы», на благо сатиры и юмора.

Была в жизни Вацлава Сигизмундович Принципа такая смешная история, такая смешная, что – обхохочешься.

Как-то, совершая свой ежевечерний моцион, встретил он в районе бобруйской площади Победы двух своих коллег.

Ну, и прошелся вместе с ними немного, разговорившись по причине хорошего настроения и такой же погоды.

И на тебе – наткнулись они, во дворах на улице Московской, позади нового офиса очень «внешнеэкономического» банка, на некоего Ивана Михайловича, своего знакомца.

Иван Михайлович, однако, хоть и «некий», но, вообще-то, – всем Иванам Михайловичам – Иван Михайлович!

В прошлом – один из «cтолпов» местного КГБОП, потом – контрразведчик, потом – зам. директора по кадрам и идеологической работе одного из тамошних предприятий «легчайшей» промышленности.

В последнем своем качестве он доблестно выполнял указание власть придерживающих – не давать никакой рекламы (под страхом четвертования и прочего оскопления всех ослушавшихся) газете «Предпоследние новости».

Так вот, идут они, мирно беседуя о том о сем, и видят: Иван Михайлович стоит позади здания банка, возле имеющейся там сауны. И даже не просто стоит, господа присяжные заседатели, а – выгружает из машины картонные коробки, – орудуя вместе с каким-то невнятным человеком.

(«Нет, не с гексогеном коробки, не с гексогеном, – сразу же успокоил себя Принцип, не дав в этот раз разыграться своему язвительному воображению).

И заметил Иван Михайлович Вацлава Сигизмундовича, и узнал он его, как ему по должности полагается, и тут же, не сходя со своего места, дал команду «невнятному» челу – вроде: пойди, посмотри. Куда, мол, эти журналюги в количестве трех штук, да еще во главе с самим Принципом, топают. И что они там замышляют – может, гады, замышляют осуществление своих прав журналистов, данных им Конституцией и специальным законодательством о СМИ… Ну – написать там что-нибудь али снять…

Принцип бы не поверил, если бы ему такое рассказали. Но вот – что есть, то – есть. Сам свидетель. Увиденному, как говорится, – верить…

На улице Московской, прощаясь со своими коллегами, Вацлав Сигизмундович машинально обернулся, а за ними – топ-топ-топтун! Тот самый, который только что коробки выгружал… (Не с гексогеном! Сказано же…)

Увидел, что Принцип на него смотрит – и стал как вкопанный.

Встал и стоит. Как лист перед травой, как дурак – перед водой…

Ну, ладно, чего уж там… Пусть постоит. Жалко, что ли?..

Может, у человека когнитивный диссонанс разыгрался.

Через минуту Принцип обернулся опять. «Устоявшийся», увидев это, сделал разворот на 180 градусов и подефилировал назад – откуда пришел…

Как говорится, все пропало, шеф! Мы провалились… Принцип нас «срисовал»… (А кпчестве оправдания: но что поделаешь – это же Принцип, – как он не «срисует»!)

Судя по всему, контрразведчик Иван Михайлович, давно причисливший Вацлава Сигизмундовича к «контре», к хорошо законспирированному агенту и т.д., решил еще одну награду к себе на грудь схлопотать. «Контрольную», так сказать.

Мол, вдруг, эти журналюги замышляют что-то злое против партии и правительства?!

Например, радиоактивные материалы в своих поганых демократических сумках проносят… Как было в моей доблестной кэгэбопошной практике, – в случае с криминальными элементами…

Или вот – идеологически вредные идеи, неподконтрольные властям мысли на новое место перетаскивают…

А я их – цап-царап…

Ну, в общем, обломалось у Ивана Михайловича. Совсем обломалось. С треском и грохотом.

Такая печалька приключилась!..

Но главное, что Вацлава Сигизмундовича – улыбнуло…

Эгоист, он, Вацлав Сигизмундович, все лучшее – себе, себе…

Положительные эмоции – тоже.

«Трудитесь, трудитесь, «сталинские соколы», на благо сатиры и юмора!» – резюмировал Принцип. – Вам таки – зачтется… клоуны на три буквы».

Анатолий Санотенко, «Бобруйский курьер»