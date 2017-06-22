Друзья и враги Путина 2 Лев Гудков, «Новое время»

22.06.2017, 22:35

Владимир Путин

Фото: getty images

Демократической Украине не нашлось места среди друзей российского правителя.

Исследование «Друзья и враги России» ведется уже очень давно. Респондентам регулярно задаются вопросы с просьбой назвать наиболее близких друзей и союзников РФ, а также наиболее враждебно настроенных к России стран.

В целом, наблюдается очень четкое разделение. После прихода Путина к власти произошло резкое усиление антизападного тона. Неприязнь по отношению к демократии, либерализму, правам человека и т.д. Соответственно, страны, взявшие курс на построение у себя демократической системы и присоединение к Евросоюзу, обычно и становятся врагами.

Периодически они меняются, но в целом – это балтийские страны, Соединенные Штаты, как традиционный символический и потенциально военный противник. Иногда на первые места выходила Грузия, против которой была развязана серьезная пропаганда как накануне русско-грузинской войны, так и после ее окончания. Пик антигрузинской пропаганды приходится на 2009 год. Но эти антигрузинские настроения постепенно снизились.

Все дело в пропаганде, потому что это чрезвычайно мощный и эффективный инструмент консолидации российского общества вокруг власти. Именно исходя из образа врага.

Ну а какие страны считаются близкими России в эпоху правления Путина? Близкими по духу и дружественными странами россияне считают все авторитарные режимы: Беларусь, Казахстан, Китай, Сирия, Армения, Куба, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан и т.д. Но лучше всего, конечно, относятся к Беларуси и Китаю.

Ну а враги России – это демократические страны и те, кто выбрал другой путь. Они могут меняться, но важен общий вектор. Что касается Украины, то периодически поднималась антиукраинская пропаганда, связанная с Оранжевой революцией, с выборами и кандидатами, которых Кремль считал нежелательными фигурами. Хорошо видно, как каждые четыре года волна этих антиукраинских настроений поднималась, а потом спадала.

Но самое главное – что было развернуто после Майдана: невероятная по интенсивности и демагогии кампания, направленная не столько на саму Украину, сколько на внутрироссийскую оппозицию. На собственных либералов, демократов, на тех, кто потенциально хотел бы таких же реформ что и в Украине. Это оказало чрезвычайно сильный эффект и резко повысило антиукраинские настроения. Вот уже три года, как они держаться примерно на одном уровне.

Может ли отношение россиян к Украине также резко поменяться в лучшую сторону? Это из области фантастики. Путинский режим относительно устойчив, поэтому вряд ли что-то изменится. Даже если предположить изменения официального кремлевского курса по отношению к Украине, то все равно от этой пропаганды останутся очень глубокие следы. Ведь эта пропаганда использовала очень токсичный ресурс.

Говоря, что в Киеве пришли к власти фашисты и нацисты, Путин поднял пласты, связанные с травмами Второй мировой войны и борьбой с фашизмом, а это очень чувствительные вещи для коллективного сознания россиян. И так просто это не может исчезнуть. Боюсь, что нынешнее отношение россиян к Украине – это надолго.

Лев Гудков, «Новое время»