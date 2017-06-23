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Экс-президент Финляндии сфотографировалась в роли бездомной для благотворительной акции

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  • 23.06.2017, 13:14
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Тарья Халонен
Фото: iltalehti.fi

По словам фотографа, Тарья Халонен оказалась талантливой моделью.

Экс-президент Финляндии Тарья Халонен сидит на каменной лестнице, взгляд ее устремлен в пустоту, одежда — старая и грязная.

Фото с Халонен — это часть кампании «Неудача может постигнуть каждого», которую проводит Армия спасения. Цель фото — показать, как могла бы сложиться жизнь президента, если бы в свое время ей пришлось столкнуться с бедой и горем, пишет nn.by.

Фотосессия была организована в хельсинкском районе Каллио — это место, где Халонен проживает всю свою жизнь. Фотосессия прошла на закрытой территории, чтобы у зевак не было возможности поглазеть на экс-президента, которая позировала в роли бездомной.

По словам фотографа, Халонен оказалась талантливой моделью.

— Я не мог ожидать большего — она полностью вжилась в свою роль и в ситуацию, и мы отсняли нужные кадры за 20 минут. Она вела себя как настоящий профессионал.

Реквизит и одежда для фотосессии были предоставлены Армией спасения.

Кампания — это часть благотворительной акции «Помоги человеку», цель которой — собрать деньги на нужды малоимущих в Финляндии. В кампании также участвует предприниматель Петер Вестербака, ставший известным благодаря игровой компании Rovio.

С помощью благотворительной акции организаторы собирают средства для того, чтобы помочь финским обездоленным. Все известные лица принимали участие в кампании бесплатно.


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