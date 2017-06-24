«МерКрон» и будущее Европы 24.06.2017, 22:25

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Конференция двух лидеров ЕС была полна символизма.

Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон вместе обсудили в Брюсселе будущее Европы. От того, насколько успешна будет их совместная работа, зависит и успех ЕС, считает Барбара Везель, пишет «Немецкая волна».

Эта пресс-конференция, кажется, стала началом большой европейской дружбы. Идеальная пара на одной сцене: невозмутимая канцлер с ее внушительным опытом и молодой президент Эмманюэль Макрон, полный несокрушимой энергии. Он придает совместной работе свежесть и чувство новизны, она делится с французом своими глубокими познаниями европейской и международной политики. Вместе они сильнее, чем каждый в отдельности.

Запуск немецко-французского мотора

"Если Германия и Франция будут работать вместе, тогда и Европа будет двигаться вперед. Это предпосылка для нашего совместного будущего", - заявил Эмманюэль Макрон. Он выиграл выборы президента именно как проевропейский кандидат и теперь позиционирует себя в качестве лидера на своем первом выступлении на саммите ЕС в Брюсселе.

Своими заявлениями французский президент оживил дух сотрудничества. Он напомнил, как когда-то вместе работали Гельмут Коль и его предшественник на посту президента Франции Франсуа Миттеран. В ответ Ангела Меркель, едва заметно улыбаясь, сказала, что прошлым занимаются историки, а ее цель - найти решения для современности. Макрон рвался вперед, произносил высокопарные слова, а Меркель понемногу сдерживала его, не давала отклоняться от тем. Так это и может работать дальше: в поиске баланса между политическими запросами и практическими целями.

Сигнал к единству

Германия и Франция снова становятся движущей силой Европы. И сейчас самое подходящее время для этого. После нескольких лет политической неразберихи в Евросоюзе, затяжных кризисов и игнорирования проблем ЕС нужно разобраться в себе и ответить на вопросы: кто мы есть и куда мы хотим двигаться?

Сюда добавляется и иронический вопрос: сколько нас, тех, кто хочет дальше идти вместе? Ангела Меркель дала ответ на этот вопрос, говоря о "Европе 27". Brexit - это сопутствующее событие, хоть и досадное, но оно не является фокусом европейской политики. Уполномоченные вести переговоры по Brexit должны проработать все детальные вопросы, а затем главы государств и правительств примут окончательные решения. Тереза Мэй попыталась превратить этот саммит в Брюсселе в форум своих идей и желаний. Например, при помощи своего предложения по легализации живущих в Великобритании граждан ЕС. Однако она встретила довольно холодный отпор.

Париж и Берлин уже давно думают о конструкции будущего, а не прошлого. Может, они и не найдут принципиально прорывных идей, но есть решимость приступить к решению нынешних проблем. "Европа должна лучше защищать граждан", - заявил Эмманюэль Макрон. Он подразумевает не только сотрудничество в области обороны, но и защиту европейской экономики от демпинга. Ангела Меркель выступает за свободную торговлю и против протекционизма. При этом она говорит в адрес США: если Вашингтон не оставит свой рынок открытым для европейских компаний, то и предприниматели из США в равной мере обнаружат закрытые двери в ЕС.

Лидеры двух стран расставляют акценты по-разному, но все же мыслят в одном направлении. Они хотят дальнейшей интеграции в Европе, даже если придется пойти на изменение основополагающих законов ЕС. Сообщество должно сохранить свои ценности и при этом стать солидарнее, убедить граждан Евросоюза реальными действиями. Хотя уже сейчас чувствуется отпугивающий эффект Brexit: евроскептицизм в странах ЕС значительно ослаб.

Счастливое будущее или что-то может пойти не так?

Если посмотреть, как Меркель и Макрон единодушно излагают свои взгляды, очень хочется поверить в счастливое будущее. В спасительные идеи, которые могут появиться благодаря большим трудностям. От воодушевления и оптимизма здесь, на этом саммите, даже чувствовалось некое головокружение.

В ситуации, когда Европа обескуражена из-за кризиса беженцев и Brexit, а Дональд Трамп поначалу вселял еще больше неуверенности, появляется молодой политик и придает единой Европе новую динамику. И он сможет взять на себя часть нагрузки "лидера западного мира", которая для Ангелы Меркель со временем могла бы стать непосильной. Один из примеров: Макрон довольно открыто высказал свое мнение восточноевропейским странам, которые считают Евросоюз своей кассой, а солидарность - улицей с односторонним движением.

Но завышенные ожидания могут привести к разочарованию. Для начала Макрон должен показать во Франции, что он может убедить своих строптивых соотечественников в необходимости реформ. Прежде чем думать о реформах в Европе. Не стоит раздавать преждевременных похвал. Но все же в союзниках у Макрона есть госпожа канцлер, которая действует весьма прагматично и отчасти прозаично с целью достичь возможного, а уже потом готова заниматься далекоидущими представлениями о будущем. Если нам повезет, вместе Меркель и Макрон смогут стать довольно внушительной силой.