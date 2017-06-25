Ученые рассказали, как легче засыпать в жару 25.06.2017, 14:12

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Сон в летнюю ночь далеко не такой интересный и романтичный, каким его описывал Шекспир.

Британские ученые рассказали, как легче засыпать в жару. Доктор Нил Стэнли в беседе с журналистами Daily Mail поделился секретами, которые могут помочь летом (перевод – newsyou.info).

Сон в летнюю ночь далеко не такой интересный и романтичный, каким его описывал Шекспир. Чаще всего, заснуть бывает крайне сложно из-за жары, шума с улицы и комаров. В связи с этим, есть причина пересмотреть свои привычки и завести новые, спасающие от перегрева в ночное время суток.

Специалисты рекомендуют в течение дня держать окна закрытыми и зашторенными. «Это даст преимущество в ночное время суток. Комнаты перегреваются, когда их освещает солнц»”, — рассказывает Стэнли. К тому же, при закрытых окнах тепло с улицы не будет просачиваться в квартиру, а значит и температура в течение дня будет ниже. Проветривать помещения лучше в течение короткого времени и после захода солнца — часто одноразового охлаждения будет достаточно, а ночью в дом не налетят комары и шум с улицы не будет мешать спать.

Рекомендуется также перед вентилятором ставить бутылку с замороженной водой. С кондиционером она не сравнится, но понизить температуру на пару градусов можно. А если включать вентилятор непосредственно перед сном, то полчаса чтобы заснуть в прохладе будет достаточно.

Эксперты также рекомендуют не снимать пижаму на ночь — она не греет, а охлаждает тело. «Хлопковый комплект отталкивает пот от тела, позволяет теплу отходить и уменьшает липкость кожи, из-за которой многие не могут уснуть. К тому же, таким образом будет меньше шансов, что утром вы проснетесь из-за перепада температур».

Постельные принадлежности можно хранить в холодильнике — в частности, наволочки, простыни, пижамы, нижнее белье или носки. «Это идея пришла из так-называемого «египетского метода». Считается, что египтяне спали под влажными одеялами чтобы уменьшить ощущение жары. На деле это не совсем так», — рассказал Стэнли. Доставая принадлежности из холодильника нужно убедиться, что они сухие .

Вместо подушки можно использовать замороженный горошек или рис. Ну, или как минимум класть что-то замороженное под подушку. Если в холоде будет голова, то и заснуть в жару будет намного проще.

Резюмируя, эксперт посоветовал попробовать все методы и выбрать наиболее подходящий. Главное, нужно стараться не переохлаждаться слишком резко, поскольку это негативно сказывается на здоровье.