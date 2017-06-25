В Гродно в честь Дня белорусских святых прошел крестный ход 2 25.06.2017, 19:58

Фото: racyja.com

К процессии присоединились приходы из разных частей города.

25 июня в православии отмечается День белорусских святых. Праздник в честь Собора белорусских святых выпадает в православии на третье воскресенье после Троицы. В Гродно в честь всех белорусских святых прошел крестный ход от Коложской церкви. К процессии присоединились приходы из разных частей города, передает «Радыё Рацыя».

- Меня всегда волнует то, что я делаю, как я считаю, большое дело. Все мы ходим под Богом и мы идем во имя Иисуса Христа. Я считаю, что это важно для меня, потому что мне всегда поможет, если Бог будет в моем сердце, - сказал один из верующих.

Журналисты поинтересовались у верующих, которые участвуют в крестном ходе: каких белорусских святых они знают?

- Евфросиния Полоцкая. Младенца Гавриил - самый главный в нашей церквушке, к которой мы идем сегодня. Более, видимо, сейчас не назову. В голове все они вроде бы есть.

- Могу назвать Кирилла Туровского, Евфросинию Полоцкую - вот эти святые самые близкие мне.

В храме всех белорусских святых, который находится возле лесопарка «Румлево», прошла заключительная часть праздника: торжественная литургия, которую возглавил архиепископ Артемий.

Фото: racyja.com

Фото: racyja.com

Фото: racyja.com

Фото: racyja.com

Фото: racyja.com

Фото: racyja.com