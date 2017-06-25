Сегодня белорусы чтят Евфросинию Полоцкую и Кирилла Туровского 1 25.06.2017, 11:21

Евфросиния Полоцкая

25 июня в православии отмечается День белорусских святых.

Праздник в честь Собора белорусских святых выпадает в православии на третье воскресенье от Троицы.

Отмечать его начали с 1984 года по инициативе митрополита Филарета, ныне почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси. В отечественных святцах тогда значилось всего 14 имен. Некоторые известны не только по житиям, но и по школьным учебникам: Симеон Полоцкий, Кирилл Туровский, Евфросиния Полоцкая, София Слуцкая… Другие относительно недавно пополнили список, пишут «Минск-Новости».

Так, в 1998 году канонизирован праведный Иоанн Кормянский. В 1999-м в Собор белорусских святых включены 23 новомученика и исповедника Минской епархии. Это священники, диаконы, монахи и миряне, пострадавшие в XX столетии за Церковь Христову, — расстрелянные, замученные, погибшие в лагерях. В их числе и батюшки, которые служили в храмах нашего города: Владимир Хираско, Дмитрий Павский, Серафим Шахмуть. В 2000-м отечественные святцы пополнили несколько новомучеников и исповедников российских, деятельность которых была также связана с Беларусью: Иоанн Рижский, Митрофан Астраханский, Иоасаф и Павлин Могилевские, Иоанн Рыльский, Гавриил Рязанский.

Комиссия по канонизации святых Белорусской православной церкви продолжает сбор материалов для прославления подвижников (сегодня в списке 59 имен).

Домовая церковь в здании Минского епархиального управления названа в честь Собора белорусских святых. Им также посвящен приход, зарегистрированный в 2003 году. Он пока не имеет собственного храма, а богослужения проходят во временном помещении на улице Руссиянова, 9 (2-й этаж, один вход с почтой).

Несколько городских храмов носят имена отечественных святых: Евфросинии Полоцкой (ул. Притыцкого, 65), Софии Слуцкой (ул. Казинца, 108), Афанасия Брестского (ул. Рогачевская, 8а), Иоанна Кормянского (в крипте Воскресенской церкви, ул. Гамарника, 29).