Стало известно, когда Украина получит американское оружие 5 26.06.2017, 8:59

8,320

Петр Порошенко

Фото: АР

Последнее слово в этом вопросе скажет генерал Джеймс Мэттис во время визита в Киев.

США могут решить вопрос предоставления Украине оборонительного оружия в пределах текущего бюджетного года, то есть до октября.

Как передает gordonua.com, об этом сказал президент Украины Петр Порошенко в интервью трем украинским телеканалам, показанном 25 июня.

"Что касается оборонного соглашения, у нас сегодня есть практически согласованный текст. Мы в течение двух-трех месяцев ждем визита министра обороны США Джеймса Мэттиса в Украину. Во время этого визита, надеюсь, соглашения будут подписаны", – сообщил Порошенко.

По его словам, процесс предоставления оборонного оружия "идет очень активно" и в рамках действующего бюджета США.

"Более того, как говорилось во время встречи с министром обороны, что было подтверждено и во время встречи в Белом доме, позицию по поводу поставок оборонного оружия США попробуют решить еще в пределах текущего бюджетного года, который, как известно, завершается в октябре", – сказал Порошенко.

При этом президент не конкретизировал, идет ли речь о поставках в Украину летальных вооружений.

Украина с начала военной агрессии России весной 2014 года ведет переговоры с западными странами о поставках летального оружия, но пока безуспешно. На данный момент США снабжают Киев только нелетальной помощью (в том числе бронированными автомобилями Humvee, беспилотниками RQ-11B Raven и контрбатарейными радарами) и помогают в подготовке украинских военных.

В феврале 2016 года бывший командующий силами НАТО в Европе генерал Филип Бридлав подал рекомендации правительству США о предоставлении Украине летального оружия.

В мае 2017 года такой же совет новой администрации Белого дома дал бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Бюджет США на 2017 год предусматривает выделение Украине $350 млн помощи на усиление безопасности и обороны.