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Порошенко: Мы выкинем российские войска с нашей территории

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  • 26.06.2017, 19:58
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Петр Порошенко
Фото: EPA

Президент Украины заявил, что его страна никогда не вернется в Российскую империю.

Украина будет «побеждать в реформах» и продолжит свое движение в Европу. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на брифинге в Париже после встречи с главой Франции Эммануэлем Макроном, передает корреспондент «ГОРДОН».

«Мы отстоим свой суверенитет, нашу территориальную целостность и независимость. Мы выкинем российские войска с нашей территории, нам больше ничего не надо. Мы никогда больше не вернемся к царю. Судьба Украины, счастье Украины, – в Европе. И началось это тысячу лет назад. Поэтому да здравствует Франция, да здравствует республика, и слава Украине», – заявил он.

Вооруженный конфликт на востоке Украины продолжается с апреля 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года.


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