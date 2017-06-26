Порошенко: Мы выкинем российские войска с нашей территории 4 26.06.2017, 19:58

5,714

Петр Порошенко

Фото: EPA

Президент Украины заявил, что его страна никогда не вернется в Российскую империю.

Украина будет «побеждать в реформах» и продолжит свое движение в Европу. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на брифинге в Париже после встречи с главой Франции Эммануэлем Макроном, передает корреспондент «ГОРДОН».

«Мы отстоим свой суверенитет, нашу территориальную целостность и независимость. Мы выкинем российские войска с нашей территории, нам больше ничего не надо. Мы никогда больше не вернемся к царю. Судьба Украины, счастье Украины, – в Европе. И началось это тысячу лет назад. Поэтому да здравствует Франция, да здравствует республика, и слава Украине», – заявил он.

Вооруженный конфликт на востоке Украины продолжается с апреля 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года.