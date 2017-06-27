В польском Кракове появится метро 1 27.06.2017, 21:01

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Фото: pixabay.com

ЕС выделил городу €2,5 миллиона на подготовку к строительству.

Соответствующие средства на технико-экономическое обоснование первой линии метрополитена в Кракове выделила Европейская комиссия, передает «Радио Польша».

Краков получил 2,5 млн евро на подготовку к строительству метро. Соответствующие средства на технико-экономическое обоснование первой линии метрополитена в Кракове выделила Европейская комиссия в рамках проекта «Соединяя Европу».

Разработка технико-экономического обоснование поможет определить, на каком маршруте должна быть реализована инвестиция.

В вопросах тендера на подготовку технико-экономического обоснования город намерен консультироваться с руководством венского метрополитена, учеными из Горно-металлургической академии и Краковской политехники, а также проектировщиками варшавского метро и главным воеводским консерватором памятников истории.

За создание в Кракове метро местные жители проголосовали в ходе референдума в 2014 году. Эту идею тогда поддержали 55% голосующих горожан.