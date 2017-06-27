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Минск-1954 и Минск-2017: Изменилась ли белорусская столица

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  • 27.06.2017, 22:10

Редкие кадры 60-летней давности.

«Наша Нiва» публикует сравнительное видео того, как изменился Минск за более чем 60 лет. За основу мы взяли кадры из фильма «Новый Минск» 1954 года режиссера Иосифа Шульмана. Несмотря на элементы социалистического реализма в подобных хрониках и определенную долю постановочности в кадрах, мы можем сопоставить инфраструктуру времен СССР и уже независимой Беларуси. Кто-то может увидеть город своей молодости, а кто-то — просто сравнить то время с настоящим.


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