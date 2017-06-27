Жители Кричева требуют отставки мэра 27.06.2017, 22:28

Василий Сысоев

Фото: svaboda.org

Фигура Василия Сысоева обрастает новыми скандалами.

418 жителей Кричевского района подписались за отставку председателя райисполкома Василия Сысоева. По мнению недовольных граждан, он не дает советы своим долгом, передает «Радыё Cвабода».

Обращение направили председателю Могилевского облисполкома Владимиру Доманевскому и в райсовет. Принятое решение просят опубликовать в областной и районной газетах.

«Мы наблюдаем за ситуацией в районе, говорили с людьми. Все говорят, что район "падает". В начале года мы узнали об оценке облисполкома, и, по ее словам, район оказался на предпоследнем месте по рейтингу экономического и социального развития в области. Так что наши оценки и оценка облисполкома совпали. Наши выводы: нужно менять главу района», - говорит местный журналист Сергей Неровный.

По его словам, сначала планировали собрать тысячу подписей, но многие боялись подписываться.

«Но 418 человек поставили подписи - это тоже достижение», - говорит Неровный.

«После того как при конце октября 2011 года председателем Кричевского райисполкома утвердили Василия Сысоева, и без того бедственное состояние экономики и социальной сферы нашего района стало ухудшаться ускоренными темпами», - говорится в обращении, под которым несколько месяцев подписывались жители Кричева.

Они обвиняют главу в развале предприятий, на которых держалась экономика района: старых цементных заводов, райпо, «Кричевгрузавто». По мнению подписантов, почти все сельхозпредприятия в районе - под угрозой банкротства. Сокращается число коммерческих организаций и предпринимателей, а руководство района не делает «адекватных и эффективных мер по вопросам трудоустройства граждан».

«Кричевский район стал некомфортным для проживания», - говорится в обращении со ссылкой на выводы, сделанные областной государственной газетой «Могилевские ведомости».

«Все это результат неэффективной организации работы местного райисполкома во главе с председателем Василием Сысоева, - заключают подписанты обращения. - Считаем необходимым решить вопрос о целесообразности дальнейшего пребывания его на посту главы исполнительной власти района в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь».

Сергей Неровный рассчитывает, что его пригласят на сессию райсовета, когда будет рассматриваться обращение. И надеется, что власти не будут преследовать подписантов.