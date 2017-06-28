Трамп и Макрон договорились о совместном ответе Асаду 2 28.06.2017, 10:22

В случае новой химической атаки США и Франция вместе нанесут удар по позициям сирийского диктатора.

Президенты Франции и США Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп договорились о совместном ответе в случае новой химической атаки со стороны Асада. Это произошло во вторник, 27 июня, во время телефонного разговора между Белым домом и Елисейским дворцом, сообщает «Немецкая волна».

Ранее Вашингтон обвинил президента Сирии Башара Асада в подготовке потенциального нападения с применением химического оружия в Сирии. При этом в Госдепартаменте США отказались раскрыть доказательства подготовки атаки, поскольку они являются «вопросом разведки».

По словам пресс-секретаря Пентагона Джеффа Дэвиса, США заметили активность на аэродроме Шайрат самолета, который ранее был связан с химической атакой. «Дамаск заплатит высокую цену, если Асад осуществит очередное массовое убийство», - заявил ранее представитель Белого дома Шон Спайсер.

Химическая атака на населенный пункт Хан-Шейхун произошла в провинции Идлиб в Сирии 4 апреля. Сирийский центр мониторинга по правам человека заявил о 80 погибших. По данным турецкого агентства Anadulu, погибли 100 и пострадали 500 человек.

В мае 2017 Human Rights Watch обвинила Дамаск в систематическом применении химического оружия в Сирии, в том числе, против гражданского населения. Башар Асад отрицает эти обвинения.