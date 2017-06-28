Белорусский волейболист: «Играю за Беларусь, потому что это мой народ» 3 28.06.2017, 12:44

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Родион Мискевич

Белорусский диагональный «Урала» Родион Мискевич рассказал о том, что получал предложения по смене гражданства.

«Когда учился на первом курсе, года три-четыре назад, «Факел» предложил российское гражданство и переход в их клуб. Гражданство менять не хочу, поэтому отказал им.

Играю за Беларусь, потому что это мой народ. Хочу здесь выступать и добиваться результата. Не понимаю, как можно сменить гражданство и выступать за другую страну», — заявил Родион Мискевич в передаче «Спорт-кадр» на телеканале «Беларусь-5», пишет nn.by.