Пять продуктов, после которых вы почувствуете сытость 4 28.06.2017, 18:55

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Эти продукты всегда под рукой и могут выручить в случае, если аппетит стал «зверским».

Борьба с аппетитом — извечная проблема всех людей, кто не хочет поправляться или мечтает о стройной фигуре. Ощущение голода и желание снести все, что лежит на полках в холодильнике, побороть не так уж и легко, но диетологи успокоили новой информацией о продуктах, подавляющих аппетит, пишет newsyou.info.

Оказывается, эти пять продуктов быстро избавляют от голода и, к тому же, насыщают организм полезными веществами:

1. Вода. Эксперты в области питания неоднократно говорили о том, что всего один стакан воды способен унять аппетит, но по какой-то причине люди даже не пытаются испробовать этот метод на себе, считая его неэффективным. На самом деле, вода обладает максимально полезными свойствами и пить ее нужно каждые 30-60 минут по 1 стакану, чтобы организм получал необходимые вещества и у вас не появлялось чувство голода. Тем более, что часто люди путают жажду с голодом, набрасываясь на еду, когда нужна была просто вода.

2. Яблоки. Не многие знают, что яблоки провоцируют выработку особого гормона в крови, который мгновенно оповещает мозговые центры о насыщении. Правда, в вечернее время суток диетологи не рекомендуют бороться с голодом при помощи яблок, так как они содержат кислоты, вызывающие аппетит. А вот утром и днем яблоки действуют во благо фигуре, утоляя аппетит.

3. Ламинария. Морские водоросли славятся своим набором полезных веществ, да и с голодом они справляются очень быстро. Порция ламинарии надолго насытит желудок и «зверскому» аппетиту не бывать. Кстати, именно поэтому диетологи рекомендуют включать морские водоросли в рацион питания тем людям, которые хотят избавиться от лишнего веса.

4. Яйца. Один из самых питательных продуктов, который часто недооценивают. В омлете из двух яиц насчитывается порядка 250 ккал, но зато человек наедается и несколько часов после съеденного блюда может не думать о еде.

5. Перец Чили. Острый молотый перец обладает уникальной отрицательной калорийностью. То есть, при помощи хорошо перченого блюда сгорает больше калорий, чем поступило с ним. Добавляя молотый красный перец в любое блюдо, вы автоматически сокращаете порцию, так как съесть много острой пищи у вас не получится. Да и после трапезы с перцем Чили долго не захочется кушать.