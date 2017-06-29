ООН: Основным мотивом атаки вируса «Петя» были не деньги 29.06.2017, 14:04

Следователи до сих пор не могут установить инициаторов последней глобальной кибератаки.

Cтратегия нападающих указывает, что не деньги были основным мотивом их действий.

Об этом заявил глава Глобальной программы Организации Объединенных Наций по киберпреступности Нил Уолш, передает «Радыё Свабода».

Программное обеспечение, использованное во время атаки на этой неделе, было значительно сложнее, чем то, которое применялось в предыдущих атаках с применением вируса WannaCry, отметил специалист.

Но инициаторы новой атаки не опытны в вопросе сбора выкупа от жертв в обмен на разблокирование их компьютеров, утверждает Уолш. Это, по его словам, позволило 28 июня заблокировать учетную запись и сделать невозможным получение денег.

«Это может быть любой: от какого-то парня, который сидит в подвале, до национального государства», - сказал глава Глобальной программы ООН по киберпреступности.

27 июня масштабная хакерская атака началась в Украине, она поразила компьютеры правительства, банков, предприятий. О кибератаке сообщили и в других странах.

Значительный ущерб был нанесен в Италии, странах Центральной Европы и Израиле. В Германии «поражена система центрального офиса компании Nivea Beiersdorf в Гамбурге», сообщает телеканал ARD. В России атаке подверглась государственная корпорация «Роснефть».

Атаке подверглись и некоторые белорусские организации.

28 июня компьютерный вирус-вымогатель Petya распространился на страны Азии. В Индии из-за кибератаки вышла из строя система управления грузами крупнейшего порта страны. Сбои зафиксировали и в Китае, однако их масштабы не были столь значительными.

Вирус Petya шифрует данные на компьютере и требует выкуп. Специалисты по компьютерной безопасности советуют ничего не платить - никаких ключей после выплаты денег владельцы пораженных компьютеров не получают.

Похожим образом действовал вирус-вымогатель WannaCry, от которого в мае 2017 года пострадали более 300 тысяч компьютеров в 150 странах.