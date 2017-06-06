В Украине заработала новая соцсеть 6.06.2017, 18:16

После блокировки «ВКонтакте» и «Одноклассников» украинцы переходят на новую социальную сеть.

3 июня начала работу бета-версия социальной сети Ukrainians, разработанной для украинской аудитории. За несколько суток в ней зарегистрировались десятки тысяч человек, передает tut.by.

Пока в социальной сети есть возможность только для регистрации. Судя по заблокированным значкам, в будущем можно будет отправлять сообщения, добавлять друзей, просматривать их новости и слушать музыку.

«Успех Ukrainians напрямую зависит от вас и вашей активности, поэтому ожидайте новые функции при достижении 100 000 зарегистрированных пользователей», — объясняют создатели сервиса. На момент написания заметки в соцсети было зарегистрировано более 30 тысяч человек.

Напомним, 16 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России. Они предполагают блокировку российских соцсетей и приостановку вещания российских телеканалов. Под санкции попала российская корпорация Mail.Ru Group и ее украинский филиал.

Украинским провайдерам теперь запрещено предоставлять услуги по доступу к ресурсам сервисов «Mail.ru», «ВКонтакте» и «Одноклассники». Также для жителей Украины оказался заблокирован доступ ко всем сервисам «Яндекса» — поисковику, агрегатору новостей, погоде, картам, расписаниям и переводчику.