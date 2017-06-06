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Юный саксофонист из Барановичей победил на Всероссийском конкурсе

  • 6.06.2017, 22:05

В конкурсе принимали участие более 100 музыкантов из России, Китая и Беларуси.

Учащийся Барановичского государственного музыкального колледжа Виктор Тимофеев стал обладателем диплома I степени, передает intex-press.by.

В конкурсе принимали участие более 100 музыкантов из России, Китая и Беларуси.

Конкурсная программа проводилась в четырех номинациях – «Духовые инструменты», «Народные инструменты», «Живопись» и «Графика», а также в пяти возрастных категориях: первая младшая группа (6–8 лет), вторая младшая группа (9–11 лет), средняя группа (12–15 лет), первая старшая группа (16–19 лет), вторая старшая группа (20–25 лет) и профессионалы (26 лет и старше).

Учащийся 4 курса Барановичского государственного музыкального колледжа Виктор Тимофеев играл на саксофоне в номинации «Духовые инструменты», где выступали 12 музыкантов, и занял 1-е место.

Победителю вручили аксессуары для саксофона и различные призы.

– В России высокий уровень саксофона, в отличие от Беларуси, и я рад, что смог обойти российских музыкантов. Эта победа многое для меня значит, – рассказал Виктор. – В жюри были педагоги из Российской академии музыки им. Гнесиных, в которую я собираюсь в будущем поступить, и рад, что члены жюри заметили меня и оценили мои умения.

Фестиваль проводился с целью привлечь внимание людей к музыкально-художественному искусству.


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