Официально: Леонид Кучук - главный тренер «Ростова» 8.06.2017, 11:37

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Леонид Кучук

Белорусский специалист приступил к формированию тренерского штаба.

Белорусский специалист Леонид Кучук возглавил «Ростов». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Главный тренер приступил к работе по формированию тренерского штаба и селекционной работе, пишет pressball.by.

Официальное объявление ожидается в ближайшие дни, а первый сбор команда начнет 10 июня.

В России Кучук работал в белгородском «Салюте», «Кубани» и «Локомотиве».