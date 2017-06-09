Есть такая профессия Ирина Халип

9.06.2017, 7:35

Ирина Халип

Как Леонид Кулаков работу искал.

Активист «Европейской Беларуси», таксист Леонид Кулаков в последнее время ездит на общественном транспорте. Машина, на которой он возил пассажиров и зарабатывал деньги, арестована судебными исполнителями из-за неоплаченных штрафов за участие в акциях протеста.

Выплачивать штрафы Лёня не может, потому что машина арестована. А машина арестована, потому что штрафов не платит. Чем-то этот замкнутый круг напоминает глухие советские времена, когда человека не брали на работу из-за отсутствия прописки, а прописку не давали из-за отсутствия работы. Век прошел, да что там век – тысячелетие сменилось, - а у нас во дворе все то же, да все теми же методами.

Всякий раз, когда Леня ехал в автобусе или троллейбусе, он слышал объявления по громкоговорителю: «Минсктранс» приглашает контролеров пассажирского транспорта. Активно, надо заметить, приглашает, просто даже завлекает. В какой автобус ни сядешь – непременно это объявление услышишь. И Лёня решил: почему бы и нет? Можно и контролером: зарплату обещают приличную, около 600 рублей. Глядишь, и штрафы быстрее выплатит, и машину вернет, и снова минчане будут наслаждаться обществом веселого таксиста с бело-красно-белым флагом.

И пошел Леонид Кулаков в отдел кадров ближайшего автобусного парка. Да, сказали ему, контролеры нам очень нужны. Спасибо, что пришли. Чудесный день, не правда ли? А потом, в разговоре, начальник отдела кадров поинтересовался, нет ли случайно у Лени каких-нибудь судимостей или хотя бы приводов. И, узнав об административных протоколах, категорически отказал в приеме на работу. Нельзя, объяснил, работать контролером в автобусе, будучи административным правонарушителем. Контролер должен был кристально чист: «пионер – всем ребятам пример». А то как же он будет штрафовать «зайцев», если сам не слишком законопослушен?

Леня с доводами согласился: ну да, действительно, не слишком законопослушен, если следовать букве. Не заслужил, значит, право работать на столь ответственной должности. Штрафы между тем висят, машина арестована, а тут еще и за 25 суток, проведенных на Окрестина, нужно платить государству. Безнадега.

Я хотела помочь Лене и выяснить, действительно ли нынче никуда не устроиться человеку, привлекавшемуся к административной ответственности. Неужто теперь все, кто участвует в акциях протеста, обречены быть безработными? Оказывается, вовсе нет. Есть чудесная работа, на которой правонарушителя ждут с распростертыми объятиями. Вакансия красуется на одном из сайтов по поиску работы.

Итак, в департамент охраны МВД РБ (Московский отдел) требуются милиционер-водитель группы задержания и милиционер группы задержания. Зарплата – от 700 рублей. После пяти лет работы – льготный кредит на строительство жилья на 20 лет под 5 процентов годовых. Основной отпуск – от 30 до 45 суток, плюс использование дополнительных отпусков «за особый характер службы». Пенсия – по достижении 48 лет. И требование: не больше четырех привлечений к административной ответственности.

Четырех, ребята! А теперь давайте подумаем, что является самым распространенным административным правонарушением. Вовсе не мифическое «незаконное изготовление печатной продукции», за которое бесконечно штрафуют независимых журналистов, вовсе не участие в несанкционированном мероприятии, вовсе не сопротивление милиции. Самое распространенное – это мелкое хулиганство. Как правило, в пьяном виде: справлял нужду в общественном месте, бил витрину, валялся на тротуаре, приставал к прохожим и так далее. Если уложился в четыре раза – милости просим служить в милицию со всеми ее льготными кредитами и прочими печеньками. Заметьте, департамент охраны – это вам не участковый Анискин, которого можно и на порог не пустить. Департамент охраны – это те, у кого есть дубликаты наших ключей.

Кстати, после трех «административок» в нетрезвом виде, в соответствии с действующим законодательством, отправляют в ЛТП. А после четырех, оказывается, - берут на работу в милицию. Лёне, конечно, тут ничего не светит: у него уже гораздо больше четырех административных протоколов. Но юным участникам протестов рекомендую. Если вас отчислили из университета или выгнали с работы за 15-суточный арест – идите в департамент охраны МВД Республики Беларусь. «Окрестинских», оказывается, только туда и берут.

А что, это мысль. Внедриться во все департаменты, от охраны до центрального аппарата. По административным протоколам у нас наберется достаточно людей, чтобы закрыть все свободные милицейские вакансии. А потом всем встретиться на площади – одни с флагами, другие в форме, - и устроить братание, смену власти и дискотеку.

Ирина Халип, специально для Сharter97.org