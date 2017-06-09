Восемь новых фактов об организме человека, недавно открытых наукой 2 9.06.2017, 14:08

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Открытия были сделаны буквально за последние месяцы.

Гены продолжают развиваться после смерти, ненужный, как казалось раньше, аппендикс выполняет важную функцию, а клетки мозга проводят «зачистку» при хроническом недосыпе, вызывая болезнь Альцгеймера — эти и другие открытия сделала биология и медицина буквально за последние месяцы, пишет hightech.fm.

1. Оказывается, после смерти сотни генов не погибают и продолжают функционировать до четырех дней.

2. Печень обладает способностью увеличиваться до половины своего объема днем, и возвращается к своим изначальным размерам ночью. Это единственный известный нам орган, который ведет себя таким образом.

3. Аппендикс оказался не таким уж бесполезным органом — он выполняет важную биологическую функцию, стимулируя рост благотворных кишечных бактерий.

4. Когда человек продолжительное время спит менее 6 часов, клетки мозга начинают буквально пожирать друг друга, очищая его от синаптических связей. Это может стать причиной болезни Альцгеймера.

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5. Причина появления седых волос и их выпадения связаны между собой, и впервые ученые идентифицировали отвечающие за это гены.

6. Как выяснили ученые, тестикулы все-таки связаны с иммунной системой. Обнаружен незаметный с первого взгляда путь, по которому они могут посылать односторонний сигнал в иммунную систему. Это может объяснить некоторые случаи бесплодия у мужчин.

7. Найдена причина серьезного кожного заболевания, экземы. Исследователи доказали, что это не единственный белок филаггрин, как ранее считалось, а целый ряд белков и молекулярных путей.

8. Открыта совершенно новая функция мозжечка. Ранее считалось, что его роль в основном состоит в координации бессознательных функций организма, например, дыхания, но выяснилось, что он принимает активное участие и в формировании сложных моделей поведения человека.