Эрдоган пообещал «отрезать головы предателям» 1 16.07.2017, 13:59

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции выступил на митинге, посвященном годовщине попытки военного переворота.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал «отрезать головы предателям», выступая в Стамбуле перед тысячами участников акции в годовщину попытки военного переворота, сообщает meduza.io.

Эрдоган заявил, что подпишет закон о восстановлении смертной казни в Турции, если его примет парламент.

Президент Турции также заявил, что на обвиняемых по делу о попытке переворота следует надеть такие же комбинезоны, как на заключенных в Гуантанамо.

«Никто из тех, кто предал наш народ, не останется безнаказанным», — заявил Эрдоган .

Попытка военного переворота в Турции была предпринята в ночь на 16 июля 2016 года. Против мятежников выступили тысячи людей в Стамбуле, Анкаре и других городах страны. Захватить Эрдогана военным не удалось. К утру 16 июля мятеж был подавлен. В столкновениях погибли около 250 человек.

После попытки переворота в Турции начались репрессии против военных, полицейских, судей, журналистов и преподавателей университетов. Около 50 тысяч человек были арестованы, более 100 тысяч — отстранены от своих должностей.

В организации мятежа турецкие власти обвиняют сторонников проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США.