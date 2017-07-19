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Белорусский тренер может возглавить клуб из Латвии

  • 19.07.2017, 19:22
Олег Кубарев
Фото: zimbru.md

Последним местом работы Олега Кубарева был солигорский «Шахтер»

Белорусский тренер Олег Кубарев может возглавить латвийский РФШ. Руководство клуба заинтересовано в тренере и ведет переговоры.

Кубарев взял время на размышление над предложением, отмечает by.tribuna.com.

Последним местом работы Кубарева был солигорский «Шахтер». РФШ, в 12 матчах набрав 16 очков, занимает пятое место в латвийской высшей лиге. Лидирует же юрмальский «Спартак» — 22 балла в 11 встречах.

Отметим, что Кубарев возглавлял спартаковцев в сезоне-2016 и привел их к чемпионству.


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