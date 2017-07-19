В Могилеве сотрудник автомойки угнал BMW, разбил и бросил возле Орши 10 19.07.2017, 20:04

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Фото: tut.by

Автомобилист собирался забрать чистую машину утром следующего дня, но не успел.

Владелец BMW 525 Виктор вечером 17 июля пригнал свой автомобиль на ручную автомойку, расположенную в Могилеве на улице Крыленко, 12а. Автомобилист собирался забрать чистую машину утром следующего дня, но не успел — около 11.00 18 июля ему позвонили из милиции и сообщили, что его авто угнали, сообщает tut.by.

— Муж неоднократно на эту мойку отгонял машину. Доверял сотрудникам, поэтому и оставил авто на ночь, сказал, что заберет на следующий день, когда у него будет время. Даже документы на авто остались в салоне, — рассказала жена автовладельца Екатерина. — А утром на мой телефон позвонили из милиции и сообщили, что машина угнана.

Супруги побежали на автомойку и увидели, что там работает милиция, а также на месте находится администратор предприятия.

— Мы узнали, что человек, который угнал нашу машину, — это 20-летний парень. Непонятно, работал он там официально или нет, также неизвестно, как долго он там работал. Вроде бы он сирота, у него даже нет прописки, — еле-еле сдерживает слезы женщина.

Так машина выглядела до угона

Екатерине и Виктору показали видеозапись, на которой запечатлены события, предшествующие преступлению.

— К этому парню поздно вечером приходила девушка, он с ней общался. Спиртное не употреблял. Потом девушка ушла, а мойщик выгнал машину на территории, некоторое время все ходил вокруг нее, а потом сел и уехал.

А такой BMW обнаружили в деревне возле Орши

За почти двое суток информацию об угоне Екатерина и Виктор распространили в интернете. Это возымело действие — около 17.00 19 июня по их объявлению позвонили люди и сообщили, что их машина находится в деревне возле Орши в разбитом состоянии.

— Угонщика рядом с машиной нет. Но очевидцы сообщили, что он ходил и предлагал людям купить наш автомобиль, когда желающих не нашлось, он забрал ключи от машины и документы и пошел в сторону границы с Россией, — сообщила Екатерина.

На автомойке «Посейдон Авто» сообщили, что парень, который угнал машину, находился на фирме на стажировке всего три дня. Он сообщил на предприятии, что потерял паспорт и у него есть только справка, его заменяющая.

— За три дня тяжело узнать человека. Но парень был нормальный, адекватный, без вредных привычек. У него даже девушка была, — рассказал сотрудник предприятия. — Он находился на мойке так поздно, потому что ждал владельца BMW, чтобы тот забрал машину. Ну вот, до часа ночи подождал, а потом уехал…