Видеофакт: китайцы создали «вечный» смартфон 2 20.07.2017, 19:06

Смартфон Oukitel K10000 Max защищен от воды, пыли и ударов.

Компания Oukitel в очередной раз анонсировала смартфон с супербатарейкой емкостью 10000 мАч.

Об этом пишет Хроника.инфо.

Линейка, в 2015 году начавшаяся с модели Oukitel K10000 и в мае этого года пополнившаяся устройством Oukitel K10000 Pro, на этот раз получит девайс, защищенный от воды, пыли и ударов. Новое поступление в ряды смартфонов-долгожителей зовется Oukitel K10000 Max.

Пока что про Oukitel K10000 Max известно только то немногое, что защита IP68 позволяет ему соседствовать в аквариуме с рыбками и купаться в грязи: пруф-видеоролик прилагается.

О внутреннем мире устройства — ни гугу, остается лишь надеяться, что он будет не менее богат, чем у Oukitel K10000 Pro — смартфона с очень пристойными характеристиками, на MediaTek MT6750T с 3 ГБ оперативки и fullHD-экраном.

Зато есть цена — на данный момент Oukitel заманивает любопытствующих подписаться на покупку предварительно — в этом случае устройство обойдется им со скидкой в размере $50 в 250 долларов. Цена немалая, так что можно считать ее косвенным признаком того, что железо новинке достанется отнюдь не бросовое.